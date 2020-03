Le dépistage du coronavirus en drive-in, sans sortir de la voiture, à l’hôpital de Charleville-Mézières

La structure d'accueil et de dépistage du coronavirus est en place depuis mardi 25 février au CHU de Nancy.

Les tests de dépistage au coronavirus sont déployés dans de nouveaux hôpitaux, au-delà des 38 établissements de référence désignés. "Tous les départements de métropole disposeront d'au moins un centre hospitalier capable d'accueillir les malades et de les prendre en charge du début à la fin", détaille le ministre de la Santé Olivier Véran.

Du dépistage à l’hospitalisation

Dans le Grand-Est, en plus des CHU de Nancy et de Strasbourg qui réalisent 10 à 20 dépistage par jour, les centres hospitaliers de Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Mulhouse, Metz, Troyes, ou encore Epinal se préparent à réaliser des tests dès cette semaine. Hors de question de s’y rendre spontanément. Seuls les patients qui auront d’abord appelé le 15 et seront orientés par les urgentistes seront dépistés.

Pour éviter tout risque de contamination, il faut que le parcours du patient soit indépendant du reste de l’établissement, qu’il reste le plus à l’écart possible des autres services, dans un local dédié avec un accès autonome. À Charleville-Mézières, le personnel de santé réalisera le prélèvement salivaire directement dans la voiture du patient. Si celui-ci ne dispose pas de véhicule, un transport sanitaire lui sera proposé.

Dans le Grand-Est, où onze cas sont confirmés, les patients resteront hospitalisés en priorité dans les CHU de Nancy et de Strasbourg qui disposent d’une soixantaine de chambres dotées de SAS, voire à pression négative pour éviter que le virus n’en sorte. Les autres établissements de la région ne prendront en charge les patients que si les deux établissements de référence déjà actifs saturent. Les repérages des locaux pouvant être utilisés sont déjà réalisés.