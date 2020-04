Le dépistage en EHPAD, dispositif jugé peu convaincant par l'AD-PA 37

On vous parlait ce samedi de cette situation explosive à l'EHPAD du Parc à Chambray les Tours. Cinq décès liés au Covid-19, 26 résidents qui présentent des symptômes sur 96, plus d'une dizaine de salariés testés positifs. La réserve sanitaire va être déployée sur place pour venir en aide à une direction et des personnels dépassés.

Le changement de stratégie opéré par le gouvernement depuis le début de la semaine peut-il éviter que ce genre de situation se reproduise ? Le ministre de la santé l'a annoncé lundi dernier. Dès qu’un premier cas de contamination sera confirmé dans un EHPAD, tous les autres résidents seront désormais testés, ainsi que le personnel qui travaille dans l’établissement.

Une généralisation des tests à tous les résidents et personnels demandée

Une mesure qui était depuis longtemps réclamée par les professionnels du secteur, mais qui ne satisfait toujours pas Emmanuel de Kerhor, le directeur de l'EHPAD Courteline à Tours Centre, et par ailleurs responsable de l'AD-PA, l'Association des directeurs au service des personnes âgées en Indre-et- Loire. Ce que lui réclame, c'est une généralisation des tests à tous les résidents et personnels, même si aucun symptôme ne s'est encore déclaré ou si la personne en question est asymptomatique.

Car le confinement est particulièrement lourd de conséquences pour les personnes âgées. "C'est une mesure difficile, voire impossible à mettre en œuvre pour toutes les personnes qui ont des troubles cognitifs, pour qui ce n'est pas possible de les maintenir en chambre. Donc il est essentiel qu'on ait le plus tôt possible une vison claire, qu'on sache s'ils sont porteurs ou pas du virus, de façon à ce qu'on puisse limiter à quelques personnes seulement les mesures de confinement total".

Du matériel gaspillé, des personnels qui manquent

Et il ajoute. "Et puis ça permettrait d'évacuer tout ce qui peut faire penser au Covid et qui n'en est pas, donc on ne serait pas obligés de consommer tous les équipements de protection pour rien, alors qu'on est pas en face du virus".

Ça permettrait aussi de réduire la tension sur les effectifs selon lui, en ne confinant plus à domicile des personnels qui présentent des symptômes mais dont la contamination au Covid n'est pas confirmée. Dans son EHPAD par exemple, il a en permanence 3 ou 4 salariés confinés sur 25. "C'est tendu, d'autant plus que confiner les personnes âgées dans leur chambre occasionne un travail beaucoup plus important pour tout le monde. Il faut par exemple servir les repas dans chaque chambre. C'est toute une logistique beaucoup plus importante qu'il faut mettre en œuvre, donc oui c'est très tendu".

"Tout repose sur les salariés" - Emmanuel de Kerhor, responsable de l'AD-PA 37

"En plus, au quotidien", termine Emmanuel de Kerhor, "on fonctionne également avec la présence de jeunes en service civique, avec des bénévoles, les familles ont aussi un rôle important, toutes ces personnes là ne sont plus du tout présentes, donc tout repose sur les salariés".