Octobre rose, est consacré au dépistage du cancer du sein. Depuis 2004 en France, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées tous les 2 ans à réaliser leur test de dépistage. Stéphane Cornélis est le médecin responsable dans l'Yonne du C-R-C-D-C, le centre régional de coordination des dépistages du cancer.

FRANCE BLEU AUXERRE : le dépistage est la première arme pour combattre le cancer ?

Stéphane Cornélis : Tout à fait, la maladie lorsqu'elle est débusquée à un stade avant tout symptôme, on a évidemment plus de chance de guérison. Il est très important de pouvoir bénéficier d'un dépistage quand il est possible.

En France chaque année, il y a environ 59 000 femmes qui se voient diagnostiquer un cancer du sein. C'est la première cause de cancer chez la femme. On estime qu'une femme sur huit est ou sera concernée par la maladie. Fort heureusement le pronostic de ces cancers est plutôt favorable malgré une mortalité qui reste toujours très importante .

Dans l'Yonne, comment se déroule le dépistage ?

Le centre régional de coordination des dépistages du cancer lance des invitations tous les deux ans aux femmes à partir de 50 ans qui bénéficient d'une mammographie prise en charge par l'Assurance maladie. Ce dépistage existe depuis 2004.

En terme de participation, nous sommes au dessus de la moyenne nationale, (autour de 50%) mais pour atteindre une baisse de mortalité de 30 %, il faudrait atteindre 70% de participation ce qui n'est atteint nul part en France.

On le doit souvent à la méconnaissance du programme de dépistage, à la peur de la maladie, et puis les femmes actives ont parfois d'autres priorités. On note aussi toujours une baisse de la mobilisation vers 68/70 ans, souvent liée à l'apparition d'autres pathologies qui peuvent interférées.

Cette année, une nouvelle opération est baptisée "défi connecté "...

C'est une opération menée par notre centre régional, qui consiste à se connecter via une application gratuite pour inciter les personnes à marcher pour se lancer des défis et informer sur le dépistage du cancer du sein. L'activité physique fait partie de la prévention des cancers y compris pour le cancer du sein.

C'est dans l'esprit des foulées roses qui reprennent les 9 et 10 octobre. On sait qu'il y a quatre grands piliers pour faire reculer les cancers : 40% des cancers pourraient être évités si on agissait sur quatre facteurs de risques bien connus, le tabac, l'alcool, l'activité physique et l'alimentation.

Le dépistage permet de gagner en année de vie et en lourdeur de traitement...

Tout à fait, parce que le cancer du sein dans la globalité, est un cancer d'évolution lente. Il permet une détection précoce de la maladie et ainsi d' alléger le traitement de la femme et de changer le pronostic de la maladie.