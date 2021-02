Le dépistage salivaire du coronavirus a commencé dans les écoles de Charleville-Mézières

Pas d'écouvillon enfoncé dans le nez, ce sont bien les tests salivaires qui sont utilisés pour dépister le coronavirus dans cinq écoles maternelles et primaires de Charleville-Mézières jusqu'à ce vendredi 17 février. La Haute Autorité de Santé en a approuvé l'usage dans les écoles et les universités ce jeudi 11 février 2021.

Cette méthode de prélèvement, moins invasive, sera déployée massivement après les vacances d'hiver. À Charleville-Mézières, les premiers dépistages salivaires ont pu être effectués dès ce mardi 16 février 2021 à l'école Flandre. La municipalité avait anticipé le recours aux tests salivaires en demandant l'autorisation de les utiliser au ministère de la Santé.

Avec l'Education nationale, l'Agence régionale de Santé, la Croix-Rouge et le laboratoire Bio Ard'Aisne, cinq séances de dépistage dans 5 écoles maternelle et primaire sont planifiées jusqu'au vendredi 17 février2021. Lors de la première demi-journée, sur les 236 élèves de maternelle et de primaire de l'école Flandre, 187 se sont présentés avec l'autorisation signée par leurs parents, obligatoire pour procéder au dépistage des mineurs et 161 ont pu être dépistés.

80 % des parents ont donc souhaité voir leurs enfants dépister. "C'est salivaire, ça ne leur fera pas de mal", estime l'un d'eux. "On trouve ça bien que ce soit mis en place, histoire de se rassurer", abonde une maman.

Concours de crachats

Dans la salle de l'école Flandre où sont effectués les prélèvements ce mardi après-midi, l'ambiance est à la rigolade. Cracher dans un flacon semble plus amusant que de se voir introduire un écouvillon dans le nez.

Je trouve ça rigolo - Nolan, 10 ans, élève de CM2 à l'école Flandre de Charleville-Mézières

Sous les rires de ses camarades, le jeune garçon racle sa gorge, tente avec peine de remplir le flacon. "Ah ! Crotte ! J'ai mis tout à côté..." Ses crachats sont peu fournis. Il lui faudra une bonne quinzaine d'essais pour réunir suffisamment de matière dans le flacon.

Dépistage salivaire du coronavirus à l'école Flandre de Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

Le sourire aux lèvres, la classe de CM2 quitte la salle. "Ça fait bizarre de cracher pendant le Covid", rigole une élève.

Les parents recevront le résultat dans les 48 heures, après analyse en laboratoire incluant l'identification d'éventuels variants du coronavirus. En primaire, une classe ferme dès lors qu'un seul cas de variant est identifié ou que trois cas de la forme originelle coronavirus sont détectés. En maternelle, un seul cas conduit à fermer une classe, quelle que soit la nature du coronavirus dépisté.

Les prochains dépistages salivaires sont prévus à Charleville-Mézières, ce jeudi 18 février, le matin à l'école Mozart et l'après-midi à l'école Les Haybions, et ce vendredi 19 février à l'école Louis Hanot le matin et à l'école La Citadelle l'après-midi. Des séances seront organisées dans l'ensemble des écoles ardennaises à partir de la rentrée des vacances d'hiver.

Une moindre participation dans les collèges et lycées

Depuis début janvier, le dépistage est également proposé aux élèves des collèges et lycées ardennais. Cette fois sous la forme d'un prélèvement nasopharyngé.

Au 16 février 2021, sur les 49 collèges et lycées du département, 19 avaient accueilli une séance. Le test a ainsi été proposé à 11 068 élèves et membres du personnel de ces établissements. 2310 dépistages ont été réalisés. 3 tests se sont avérés positifs.

Seulement 21 % des élèves et des agents des collèges et lycées concernés ont donc accepté d'être dépistés. Parmi eux Alessandro, élève de seconde au lycée Bazin, le fait en pensant à sa grand-mère, qu'il compte voir pendant les vacances de février. "Peut-être que les autres élèves appréhendent le test ou le fait d'être positif et de ne pas pouvoir sortir pendant les vacances", suppose l'adolescent