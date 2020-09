Le déploiement de la 5G dès 2021 dans l'Yonne, les gares et entreprises prioritaires

C’est aujourd’hui que débutent les enchères pour l’attribution des fréquences d’internet mobile 5G en France. Cela devrait ouvrir la voie aux premières commercialisations de ce service dans certaines villes d'ici la fin de l'année. Dans l'Yonne, le déploiement du très haut débit est attendu dès l'année prochaine, selon Michel Combot, président de la Fédération française des télécoms. "Ce sera progressif, détaille-t-il. Il sera d'abord concentré sur les zones à forte densité comme les gares, ou les endroits de passage. Mais aussi pour les entreprises, qu'elles soient en zone rurale ou urbaine."

Une soixantaine de communes toujours sans réseau

La 5G est donc en bon chemin... sauf que le déploiement de la 4G n'est pas terminé dans le département icaunais. Il reste une soixantaine de communes où il est impossible de téléphoner, et ce malgré la proximité avec la capitale. Ce retard s'explique par la priorité donnée aux métropoles et centres-bourgs. "Nous sommes désormais dans une phase nouvelle, qui est celle de couvrir des hameaux et des centres touristiques comme le chantier médiéval de Guédelon. De nombreux travaux sont en cours pour achever la couverture 4G d'ici 2022 dans l'Yonne", assure Michel Combot.

Pour ce faire, une quarantaine de pylônes supplémentaires vont être installés d'ici deux ans. Ces équipements permettront d'accélérer ensuite l'arrivée de la 5G.