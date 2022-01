Coronavirus : le député azuréen Loïc Dombreval favorable à l'obligation vaccinale

ll était un peu moins de 5h30 au Palais Bourbon dans la nuit de mercredi à jeudi : le projet de loi pass vaccinal est adopté par les députés avec 214 voix pour et 93 contre, et l'exécutif est soulagé. Dans les faits, il faudra présenter un schéma vaccinal complet et un test négatif ne suffira plus pour aller au cinéma, au restaurant. Mais le député azuréen Loïc Dombreval, invité de France Bleu Azur ce jeudi matin, veut aller plus loin.

"Je suis favorable, je vous le dis, à l'ouverture d'un débat sur l'obligation vaccinale en France."

Alors que l'Italie rend obligatoire l'obligation vaccinale dès 50 ans, le député azuréen, vétérinaire de profession, souhaite que les députés français puissent aborder la question.

"Ce serait une bonne mesure et elle n'a rien de choquant."

Le député déplore aussi une minorité "qui veut imposer son point de vue à l'immense majorité des français qui veulent juste être protégés."