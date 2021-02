Le député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau favorable à la légalisation du cannabis "récréatif"

Jusqu'ici, Jean-Baptiste Moreau menait un combat pour légaliser le cannabis à des fins médicales et de bien-être. Pour la première fois, le député de la Creuse demande la légalisation du cannabis dit "récréatif".

Pour la première fois, Jean-Baptiste Moreau s'est prononcé en faveur d'une légalisation du cannabis, dans le journal Libération mercredi puis sur plusieurs plateaux télé. Il confirme ce point de vue à France Bleu Creuse.

Le député de la Creuse est le rapporteur général de la mission d’information parlementaire sur la question. Jusqu'à présent, il avait uniquement pris position en faveur d'un usage thérapeutique et de bien-être de cette drogue.

"Nous avons mené des dizaines d'auditions et observé les expériences étrangères pour arriver à un même constat : la nécessité en France d'évoluer sur le cannabis car nous sommes en retard vis-à-vis des autres pays", explique-t-il.

Le député veut maintenir l'interdiction pour les mineurs

D'après Jean-Baptiste Moreau, "les politiques répressives ont échoué" : "il faut sortir des idées reçues, des dogmes et de l'approche sulfureuse du cannabis [dont] nous sommes le pays le plus consommateur avec 900 000 fumeurs quotidiens". Pointant la lâcheté des décideurs jusqu'à présent sur ce sujet, il estime que la légalisation permettrait d'encadrer les prix et contrôler la qualité des produits.

En revanche, il souligne les graves conséquences du cannabis sur la santé des jeunes : "Légalisation ne veut pas dire libéralisation des drogues. Cela doit rester interdit aux mineurs."

Une consultation nationale sur l'usage du cannabis récréatif est ouverte jusqu'au 28 février sur le site de l'Assemblée nationale.