Le député de la Haute-Vienne Pierre Venteau a signé la tribune sur la vaccination contre la grippe

Ils nous incitent à nous vacciner contre la grippe, plus que jamais cette année.75 députés de la majorité ont signé une tribune en ce sens. Parmi eux le député de la Haute-Vienne Pierre Venteau. Il était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi matin.

Photo Illustration. Le vaccin contre la grippe est remboursé aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes à risques.

"C'est une mesure de prophylaxie qui déjà en temps normal est nécessaire et naturellement encore plus en ces temps de covid". C'est là en résumé ce qui a poussé Pierre Venteau a signer avec 74 autres députés de la République en Marche cette tribune demandant la généralisation de la vaccination de la grippe. Le député de la Haute-Vienne estime que celle-ci éviterait surtout une sur-épidémie et d'engorger les services des urgences.

13 millions de doses supplémentaires

"On est tout à fait raccord sur cette mesure" ajoute-t-il en parlant de la politique de vaccination du gouvernement. Et de rappeler que le ministère de la Santé a procédé à une commande de 13 millions de doses supplémentaires pour pouvoir satisfaire un maximum de besoins". Pas question cependant d'obliger des professionnels, comme les personnels soignants, à se faire vacciner contre la grippe. Pierre Venteau mise plus sur "la responsabilité" de chacun.

Un acte de protection collective"

Quant au financement de cette vaccination Pierre Venteau et ses co-signataires se tournent vers les mutuelles. "Dans une logique de co-responsabilité (avec la Sécurité sociale qui prend en charge une partie du coût des vaccins anti-grippaux, NDLR) il serait intéressant que les mutuelles fassent en sorte de prendre en charge la vaccination pour ceux qui décident de pratiquer cet acte de protection collective"