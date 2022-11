Le député de la Mayenne Yannick Favennec (Horizons) favorable à la réintégration des soignants non vaccinés

Réintégrer les soignants non-vaccinés pour pallier les pénuries de personnel dans les hôpitaux, c'était l'objectif d'une proposition de loi des députés La France insoumise, examinée jeudi soir à l'Assemblée nationale. Faute de temps et dans un climat tendu, le texte n'a pas pu être voté. L'opposition a accusé le camp présidentiel de tout faire pour que cette proposition passe à la trappe.

Même le député de la Mayenne Yannick Favennec, qui fait partie de la majorité présidentielle sous l'étiquette Horizons, le parti d'Edouard Philippe, a dénoncé, sur le réseau Twitter, l'obstruction du gouvernement. Interpellé par un internaute, l'élu mayennais s'est dit favorable à la réintégration de ces soignants. En Mayenne, au moins trois soignants, qui ont refusé la vaccination anti-Covid, n'ont toujours pas repris leur activité.

Emmanuel Macron a estimé ce vendredi que le retour à l'hôpital des soignants non vaccinés contre le Covid-19 devait être une décision "scientifiquement établie", "pas un choix politique". Le ministre de la Santé François Braun avait indiqué dimanche dernier attendre les avis de la Haute autorité de Santé et du Comité consultatif national d'éthique pour se prononcer sur ce sujet sensible.