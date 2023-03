Le député de la Mayenne, Yannick Favennec, réclame des moyens supplémentaires pour la pédospychiatrie

Le député de la Mayenne, Yannick Favennec, a profité de la séance des questions orales à l'Assemblée nationale ce mardi 28 mars, pour interpeller le ministre de la Santé, sur le sujet de la pédopsychiatrie dans notre département. L'élu du Nord-Mayenne dénonce des difficultés en Mayenne "en matière d’accueil et de soins psychiatriques et pédopsychiatriques".

"Il faut améliorer l’offre de soins en pédopsychiatrie"

Pour Yannick Favennec, "il faut améliorer et rationnaliser l’accès et l’offre de soins en pédopsychiatrie, notamment dans les déserts médicaux". Le député mayennais s'appuie sur un "récent rapport de la Cour des comptes" qui souligne que la situation s'est dégradée pendant la crise sanitaire. L'épidémie de coronavirus "a mis en lumière les faiblesses de l’organisation des soins de pédopsychiatrie et les carences de la politique de prévention, accentuée par de fortes inégalités territoriales", rappelle le député dans un communiqué ce mardi 28 mars.

Face à ces dysfonctionnements, le député de la Mayenne a demandé au ministre de la Santé ce mardi 28 mars d'augmenter les moyens des centres médico-psychologiques pour enfants et adolescents, dans les territoires sous-dotés, comme la Mayenne. Il appelle également à la mise en œuvre d'une "expérimentation de maisons de l’enfance et de l’adolescence pour assurer un accueil de première ligne plus efficace".