Le député de Tours Philippe Chalumeau demande un nouveau statut pour les ambulanciers d'hôpitaux

Philippe Chalumeau, le député LREM de Tours, vient d'écrire au ministère de la santé. Il demande une meilleur prise en compte des ambulanciers, notamment un nouveau statut de soignant et non plus dépendant de la filière ouvrière et technique de la filière hospitalière.

La crise du coronavirus a permis à certaines professions de porter haut et fort leurs revendications. C'est le cas des ambulanciers d'hôpitaux. Le député de Tours Philippe Chalumeau vient d'écrire au ministère de la santé. Il lui demande de prendre en compte le rôle des ambulanciers et des étudiants en médecine pendant la crise du coronavirus. Pour les étudiants externes de quatrième à sixième année, il demande une meilleure rémunération. "Nous ne pouvons pas accepter de rémunérer nos étudiants en médecine en deçà du minimum légal de rémunération d'un stagiaire de même niveau d'étude" écrit Philippe Chalumeau. Pour les ambulanciers, il demande de revoir leur statut. "Il serait légitime de les assimiler au statut de soignant et non à celui de transporteur" écrit Philippe Chalumeau. C'est une revendication portée par les ambulanciers depuis longtemps maintenant.

Nous passons chaque minute de notre travail auprès des patients. William Tarral, l'un des représentants de la soixantaine d'ambulanciers de l'hôpital Trousseau de Tours

Les ambulanciers demandent une pleine reconnaissance de leur travail, d'autant qu'ils ont un tronc commun dans leur formation avec les aides-soignants. "On ne reconnait pas du tout notre contact avec les patients alors que c'est le cœur de notre métier" explique William Tarral, l'un des représentants de la soixantaine d'ambulanciers de l'hôpital Trousseau de Tours. Ils demandent à être reconnu comme personnel soignant, et non pas comme ouvrier technique, simple chauffeur pour faire court. C'est ce qu'ils demandent au ministère de la Santé, pour être mieux payés, mais aussi être mieux considérés.