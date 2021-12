Le député Guillaume Garot veut obliger les jeunes médecins à s'installer dans un désert médical au moins 3 ans

Guillaume Garot remonte au front, à quelques semaines de l'élection présidentielle, dans le délicat dossier des déserts médicaux, un sujet de préoccupation qu'il partage avec son collègue centriste mayennais, Yannick Favennec.

Le député socialiste vient de déposer une proposition de "Loi d’urgence contre la désertification médicale". Le texte sera examiné et débattu les 13 et 20 janvier prochains par l’Assemblée nationale. "Je porte ce combat depuis des années, et ma détermination grandit à mesure que la situation continue de s’aggraver" soutient Guillaume Garot dans un communiqué, "notre système de santé est près de craquer. Des millions de Français n’ont plus accès à un médecin près de chez eux".

Pour que cette proposition soit acceptée, le combat s'annonce acharné, difficile d'autant plus que le parlementaire socialiste propose notamment une obligation de présence en désert médical pour les jeunes médecins en dernière année d’internat, puis pendant les deux ans suivant l’obtention de leur diplôme : "les mesures du gouvernement pour ouvrir le numerus clausus ne seront pas efficaces à court terme : il faut près de 10 ans pour former de nouveaux médecins, alors que nous avons besoin de solutions maintenant".