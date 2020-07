Le député landais, Fabien Lainé, demande une campagne de dépistage sur toute la côte landaise

Le député landais Fabien Lainé a envoyé une lettre, ce vendredi, au ministre des Solidarités et de la Santé. Il demande à Olivier Veran la mise en place d'une campagne de dépistage au Covid-19 sur toute la côte landaise et dans les communes près des lacs. Précisions avec France Bleu Gascogne.

Ce jeudi, le député landais Fabien Lainé a écrit une lettre directement à Olivier Veran, ministre des Solidarités et de la Santé. Il lui demande de mettre en place une campagne de dépistage au Covid-19 sur toute la côte landaise. Selon lui, l'arrivée des touristes augmente les risques de contamination et inquiète la population locale.

30% de touristes en plus depuis début juillet

Interrogé par France Bleu Gascogne, Fabien Lainé, ancien maire de Sanguinet, explique sa demande : selon lui, l'augmentation impressionnante du nombre de touristes sur les communes de la côte landaise ne favorise pas le respect des gestes barrières. "Il y a du monde sur la plage, dans les bars, dans les campings, dans les marchés de jour et nuit... Nous avons remarqué qu'il y a plus de fréquentation cette année, sur les 15 premiers jours de juillet."

Fabien Lainé parle d'une augmentation de 30% de nombre de touristes dans les Landes, "ce qui est énorme". Il ajoute alors : "Vous imaginez, sur la commune de Sanguinet, on est 4500 à l'année, on est en ce moment sur des jauges entre 15 000 et 20 000 personnes par jour."

Une campagne de dépistage itinérante

Le député landais souhaite qu'une campagne de dépistage soit mise en place de manière itinérante : "Il faut qu'il y ai vraiment une sensibilisation du public au fait d'aller se faire dépister, et un accueil des tests dans la salle des fêtes de telle ou telle commune, pendant deux jours. Pour être efficace, il faut plusieurs équipes qui soient à trois endroits différents de la côte et qui bougent autour. Il faut toucher toutes les communes en quinze jours, trois semaines."

La lettre complète envoyée par Fabien Lainé

"Objet : Campagne de dépistage

Monsieur le Ministre,

Suite à notre échange dans l’hémicycle le jeudi 16 juillet dernier où vous m’avez manifesté votre soutien, je sollicite par le présent courrier votre accord formel pour la mise en place dans les meilleurs délais, d’une campagne de dépistage COVID sur la côte landaise.

En effet, nous observons une activité touristique particulièrement dense dès ce mois de juillet, peut être en raison de la faible contamination du département lors de la première vague et parce que nos compatriotes ont choisi la destination France pour leurs vacances. Compte tenu de l’afflux massif des estivants, la population locale manifeste une certaine inquiétude.

Malgré les recommandations, les protocoles sanitaires et bien sûr le professionnalisme des acteurs du tourisme, les gestes barrières et la distanciation sociale sont parfois difficiles à faire respecter ; la promiscuité entre autres dans les campings, sur les plages, les marchés, les commerces mais également dans les bars et restaurants augmente les risques de contaminations.

Dans ces circonstances, aujourd’hui le risque sanitaire de voir apparaître des clusters est majoré.

Pour toutes ces raisons, je réitère la demande de mise en place d’une campagne de dépistage sur toute la côte landaise, comprenant également les communes touristiques lacustres, afin de prévenir de nouvelles contaminations à grande échelle.

Dans l’attente, je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à cette demande.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération."