Le député mayennais Guillaume Garot souhaite un plan national de rénovation des Ehpad

Dans le cadre du prochain examen de la loi "Grand âge et autonomie", Guillaume Garot le député de la Mayenne défendra sept propositions, sous forme d'amendements, à l'Assemblée nationale. 4 millions de personnes en France seront en perte d'autonomie en 2050 d'après l'Insee.

Comment faire face à la dépendance dans notre pays ? Le député de la Mayenne Guillaume Garot fait sept propositions au gouvernement, dans le cadre du projet de loi "Grand Âge et autonomie", dont l'examen est espéré à l'Assemblée nationale au second semestre 2021. Ses propositions prendront la forme d'amendements et sont la résultante de plusieurs "ateliers citoyens" réalisés avec une soixantaine d'habitants de la Mayenne en 2020, année marquée par le début de la crise de la Covid-19. Quatre des cinq ateliers d'ailleurs se sont tenus en visioconférence.

Plus de démocratie dans les Ehpad

Parmi les propositions : un plan national de rénovation des Ehpad et la création de nouveaux logements comme les résidences intergénérationnelles. 45% des maisons de retraite ont plus de 25 ans. "100.000 places en ehpad sont nécessaires d'ici dix ans. C'est colossal" explique le parlementaire mayennais qui souhaite aussi une revalorisation salariale pour les employés des maisons de retraite et les professionnels de l'aide à domicile.

La crise de la Covid-19 a aussi permis de mettre en lumière, une instance peu connue jusque-là : le Conseil de Vie Sociale (CVS) dans les maisons de retraite. Une assemblée réunissant la direction d'une structure, les représentants des résidents et ceux des familles par exemple. Une instance qui doit être renforcée d'après Guillaume Garot. "Qu'elle prenne toute sa place dans l'écriture du règlement intérieur ou sur la question des contrats de séjour".

9.000 chutes mortelles en France

Autre enjeu, majeur là aussi, pour nos aînés : l'accès à l'information concernant l'accompagnement en cas de perte d'autonomie. Le député propose la création d'un guichet unique, par bassin de vie. "Sur le modèle des CLIC, le guichet unique serait porté localement par l'entité locale la mieux adaptée" poursuit Guillaume Garot.

Chaque année en France, près de de 450.000 chutes de seniors sont recensées en moyenne (source : ministère de la Santé). 9.000 personnes âgées en décèdent. Guillaume Garot plaide donc pour "une politique de prévention contre les accidents domestiques".