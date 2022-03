Le dernier centre de vaccination du Territoire de Belfort fermera le 30 mars

Il est le dernier encore ouvert des quatre centres de vaccination du Territoire de Belfort. Celui de Danjoutin, communément appelé "centre de Belfort" va fermer ses portes ce 30 mars au soir, suivant ceux du Phare, de Grandvillars et de Giromagny. Il n'est pas assez fréquenté, après quinze mois de service. "Ceux qui voulaient se faire vacciner ont pu le faire, nous n'aurons pas les derniers, indique le commandant des pompiers, Gilles Rothenflug. Et au besoin, il restera la médecine de ville et les pharmacies. On peut considérer que la mission est remplie." Plus de 200.000 doses de vaccins ont été injectées en quinze mois, 75% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin.

Aujourd'hui, le centre de Danjoutin n'est ouvert que deux jours par semaine, et ne vaccine que 80 personnes à chaque ouverture, très loin de ses capacités maximales, plus de 1.000 personnes.

Autour de Belfort, il reste deux centres de vaccination accessibles, celui de Montbéliard (Doubs), qui devrait également fermer dans les prochains jours, et celui d'Héricourt (Haute-Saône).