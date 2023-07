Le dernier vol de la fusée Ariane 5 de nouveau reporté

Après 27 ans d'activité, la fusée Ariane 5 s'apprête à tirer sa révérence avec un 117ème et dernier vol qui doit mettre en orbite deux satellites, l'un français, l'autre allemand. Initialement prévu le 16 juin, le décollage avait déjà été repoussé une première fois à ce mardi 4 juillet. Il l'est à nouveau, de 24 heures, pour cause de météo défavorable au-dessus du pas de tir d'Arianespace à Kourou, en Guyane.

Lancé au milieu des années 90, la fusée Ariane 5, pour laquelle douze pays collaboraient, a permis à l'Europe de s'imposer sur le marché des satellites. L'avenir paraît plus incertain pour le modèle qui va lui succéder, Ariane 6, qui ne devrait pas être opérationnel avant fin 2023 au plus tôt. Le marché des lanceurs est devenu très concurrentiel, notamment depuis l'avènement de Space X, qui réalise actuellement un tir par semaine.