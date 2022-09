Le désert médical avance, mais un peu moins vite dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Le constat des maires ruraux de France est alarmant. 10 millions de Français vivent dans un territoire où l’accès aux soins est de qualité inférieure à celle de la moyenne du pays 6 millions d’entre eux résident à plus de 30 minutes d’un service d’urgence. Une série d'enquêtes entre 2020 et 2021 montre que la situation s'est aggravée. Concernant les médecins généralistes, dans nos deux départements des Bouches-du-Rhône, il y a peu de carence par rapport à la moyenne nationale pour 1000 habitants.

Des généralistes qui partent à la retraite

On est excédentaires : 1900 médecins entre Aix-en-Provence et Marseille, la zone la plus fournie avec un quart de généralistes en plus par rapport au reste du pays. Seul point noir, le bassin de Saint-Martin-de-Crau est loin du compte malgré la présence d'un cabinet médical. Dans le Var, Draguignan et Brignoles attendent chacun 9 généralistes juste pour atteindre la moyenne nationale. Le quart Sud-Est semble mieux loti. Mais attention ! Ces études ne tiennent pas compte des futurs départs à la retraite de médecins non remplacés et des zones qui ne trouvent personne. Et ce n'est pas seulement les quartiers Nord de Marseille, Meyreuil - 6000 habitants entre Aix et Marseille cherche, depuis deux ans, deux ou trois généralistes pour occuper la maison médicale toute neuve que la commune a sortie de terre. Selon le maire, il y aurait 270 postes vacants de médecins dans le 13, et seulement 6 ont trouvé preneurs l'an dernier.

Carte de la densité médicale (en rouge la pénurie) - Association des maires de France

Les spécialistes plus difficiles à trouver

Le Var est dans une situation plus tendue. On déplore un léger manque sur les gynécos, la pédiatrie et la psychiatrie. Les Bouches-du-Rhône sont excédentaires par rapport à la moyenne nationale, avec toutefois moins de marge de manoeuvre sur les ophtalmologistes, gastro-entérologues et radiologues. Là aussi les relatifs bons chiffres ne traduisent pas les listes d'attentes à rallonge que nous vivons tous pour obtenir un rendez-vous.