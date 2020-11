Le dessinateur Plantu rend hommage aux soignants du CHU de Toulouse

C'est un hommage qui fait du bien aux soignants, toujours très mobilisés pour enrayer l'épidémie de Covid-19. Le dessinateur de presse et caricaturiste Plantu, qui travaille notamment pour le journal Le Monde, adresse quelques uns de ses dessins au personnel soignant du CHU de Toulouse. Un premier vient d'être partagé sur le compte Twitter de l'hôpital, d'autres sont annoncés dans les prochains jours.

Ils sont un hommage à toutes celles et ceux qui se sont retrouvés en première ligne"

Sur ce dessin, on peut y lire : "Le CHU de Toulouse me donne la possibilité de partager quelques dessins avec vous. Ils sont un hommage à toutes celles et ceux qui se sont retrouvés en première ligne et dont je veux saluer le courage".

Une attention remerciée sur le compte Twitter du CHU de Toulouse, qui écrit "Cela fait chaud au cœur des équipes du CHU de Toulouse ou d’ailleurs".