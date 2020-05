Le dialogue a repris ses droits au CHU de Saint-Étienne

Le mouvement spontané de protestation de jeudi avait réuni plus de 300 soignants inquiets d’une éventuelle restructuration du CHU de Saint-Étienne,

La discussion a donc permis de remettre les choses à plat ce vendredi.

Le directeur de l’hôpital Mickaël Galy a passé plus de deux heures à dialoguer avec le personnel inquiet et les a assuré qu’il n’y avait pas de suppression de lits, ni de postes, mais simplement un projet de relance des activités normales du CHU et ce malgré la présence du virus sans doute pour de long mois encore. Mickaël GALY, le directeur du CHU de Saint-Étienne



Les hôpitaux ne peuvent plus être organisés comme ils l'étaient avant le covid, tout simplement parce que les règles de sécurité sanitaire, imposent des circuits et des prises en charge ne devant pas exposer les patients fragiles au risque covid. Il y a donc un certain nombre de déménagements de bureaux ou de services, mais il ne s'agit en aucune cas d'une restructuration, il n'y a pas un seul lit supprimé ou de postes de soignants ou de non soignants supprimés dans cette opération.

Au plus fort de la crise, il y a eu 500 personnes hospitalisées dans la Loire, dont 120 en réanimation. A ce jour, il y a encore 220 personnes dans les différentes structures de santé dont 35 en réanimation.

Mickaël Galy le patron du CHU de Saint Etienne © Radio France - Yves Renaud

Le mouvement spontané de grogne de jeudi est sans aucun doute le fruit d’une incompréhension entre direction et personnel médical sur les mesures à mettre en place pour relancer les activités normales de l’hôpital après le pic de contamination. Mickaël Galy, le patron du CHU s’en explique.

Moi, mon souci, c'est de dédramatiser, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de coup fourré. Je souhaite que les équipes comprennent que pendant 3 mois, on a étés exemplaires et mobilisés de façon unitaire pour faire face à l'épidémie. Le CHU s'adapte dans le respect intégral de ses professionnels et il n'est pas imaginé une seule suppression de poste ou de lit en cette phase de dé-confinement.

Message reçu du coté des personnels soignants.

Ils s’étaient mobilisé en masse jeudi pour exprimer leur inquiétude. La concertation menée hier les a rassurés, même si ils disent rester vigilant comme l’explique le docteur Olivier TIFFET chef de service de chirurgie thoracique au CH nord.

La direction connaissait les problèmes, elle s'est engagée à respecter l'absence de suppression de lits sur l'établissement, l'absence de suppressions de postes, et a renouer le dialogue pour co-construire le projet médical d'établissement avec les équipes médicales au sens large. Pour moi la contestation s'arrête.

Mickael Galy, le patron du CHU de Saint-Étienne en a profité pour faire un point sur la diminution très nette du nombre de malades du Covid 19 dans les établissements de santé du département de la Loire.

Un point positif qui ne doit pas faire oublier que le virus reste potentiellement très actif et qu'il faut impérativement poursuivre l'application des mesures barrières.