Le directeur d'ArcelorMittal reconnaît un dépassement "parfois" des normes à Fos-sur-Mer

Fos-sur-Mer, France

Invité de France Bleu Provence matin, Bruno Ribo, directeur d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer a reconnu que l'usine dépassait "parfois" les normes environnementales alors qu'un rapport de l'inspection du travail a épinglé en octobre 2018 l'aciérie et que la préfecture des Bouches-du-Rhône lui a signifié une amende administrative de 15.000 euros pour pollution de l'air fin décembre 2018.

"108 fours sur 126 sont en conformité."

"Parfois, c'est vrai, nous avons des incidents, a reconnu Bruno Ribo sur France Bleu Provence. Sur 95 % de nos installations, nous sommes en conformité. Sur 126 fours, 108 fours sont conformes et les derniers fours sont en cours de mise en conformité. Ces travaux seront terminés à la fin de ce trimestre" a insisté le directeur de l'usine de Fos-sur-Mer qui a rappelé un investissement de 130 millions d'euros depuis 2012. "On a le même type d'investissement sur les prochaines années", a-t-il expliqué.

"Un travail de longue haleine."

Le directeur d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer a expliqué que la mise en demeure de la préfecture des Bouches-du-Rhône était liée au fait que l'usine a "trois mois de retard sur la mise en conformité des derniers fours". "Sur des installations qui ont cette taille, cela prend un certain temps. Nous ne pouvons pas arrêter ces fours. Les arrêter, c'est d'une certaine manière les perdre", a poursuivi sur France Bleu Provence Bruno Ribo. "C'est un travail de longue haleine."

Dans un courrier d'octobre 2018, révélé lundi par le site d'investigation Marsactu, l'inspection du travail s'alarmait d'une "situation dangereuse avérée" pour certains travailleurs de ce site industriel. L'administration avait enjoint à ArcelorMittal de prendre un certain nombres de mesures correctives, après avoir constaté notamment des fuites sur des portes de fours à coke et des émanations de produits chimiques dangereux à des niveaux plusieurs dizaines de fois supérieurs aux normes limites à certains postes. Sur France Bleu Provence, Bruno Ribo "ne conteste pas les conclusions du rapport". Concernant le port du masque obligatoire, le directeur du site a expliqué que le port de ces équipements était "parfois difficile". "Ce sont des masques autonomes de respiration, les mêmes que portent les pompiers. Ce n'est pas toujours facile de les porter."

Un registre des cancers

Le mois dernier, le ministère de la Santé a autorisé la création d'un registre des cancers autour de l'étang de Berre pour mesurer l'incidence des polluants industriels sur la santé. "La démarche réponse lancée par les autorités et qui associe les riverains, les organisations non gouvernementales, les représentants des travailleurs, la classe politique, les autorités de l'État et les industriels est la bonne structure qui nous permet d'avancer. Ce registre est un élément qui fait partie de cette démarche", a conclu Bruno Ribo.