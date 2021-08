"Quand on est vacciné on se contamine 6 fois moins" explique le directeur de l'ARS en Normandie

Jeudi 26 août 2 295 443 normands avaient déjà reçu leurs deux doses de vaccin contre le Covid selon les données de Santé publique France. Cela représente 80,5% de la population âgée de plus de 12 ans. Ces chiffres suivent la tendance nationale. "C'est grâce à cela que l'épidémie est contenue" déclarait ce lundi matin de France Bleu Thomas Deroche, directeur de l'agence régionale de santé en Normandie. _"_On sait que quand on est vacciné, on se contamine six fois moins et on est à peu près huit fois moins hospitalisé. Aujourd'hui, on a 75% des patients qui sont dans les lits en réanimation. On en a 65 dans la région et ça continue d'augmenter. Ce sont 75% de ces patients qui sont des non vaccinés. Donc c'est vraiment une épidémie de personnes non vaccinées. Et donc aujourd'hui, le risque de ne pas se faire vacciner, c'est la forme grave".

Dans les hôpitaux "on a la chance en Normandie d'avoir une situation qui reste contenue" précise le directeur régional de l'ARS. "On a à peu près 26% de nos capacités qui sont occupées par des patients Covid. On a des régions, y compris en France métropolitaine, qui ont dépassé les 60-70 %. Je pense à PACA ou Occitanie. Donc grâce à la vaccination, ici, en Normandie, on a une situation plutôt contenue".