Le directeur de l'ARS Grand Est limogé : "sa posture n'était plus tenable" réagit Laurent Hénart

"Posture paradoxale et incohérente", "propos irrespectueux et irresponsables" : les réactions sont vives suite au limogeage de Christophe Lannelongue ce mercredi. L'ancien directeur de l'ARS Grand Est a été remercié après ses propos polémiques sur les suppressions de postes au CHRU de Nancy.

Il avait co-signé une lettre au ministre de la Santé pour lever toute ambiguïté sur les propos de l'ancien directeur de l'ARS Grand Est : Laurent Hénart réagit au limogeage de Christophe Lannelongue. Ce dernier avait déclaré qu'il n'y avait "pas de raison de remettre en cause" les suppressions de postes et de lits annoncées d'ici 2025 au CHRU de Nancy. Il a été démis de ses fonctions ce mercredi par le gouvernement.

"Indécent"

"C'est difficile de dire à la fois que tout le monde doit se mobiliser, les soignants en tête, contre le Covid-19, et d'expliquer à ces soignants que néanmoins, on va discuter du nombre de lits et du nombre de postes," déclare Laurent Hénart à France Bleu Sud Lorraine.

C'était une posture paradoxale, incohérente et pas tenable.

"J'ai eu des retours des personnels du CHU et plus globalement de l'ensemble des professionnels de santé, poursuit le président du conseil de surveillance de l'hôpital et maire de Nancy. Tout le monde trouvait que c'était indécent. A la fois de demander de bosser 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et en même temps de revenir avec des comptes apothicaires."

La clarification s'imposait, le gouvernement l'a fait, c'est bien

"Irrespectueux et irresponsable"

La position de Christophe Lannelongue n'était plus tenable non plus pour Ophélie Opfermann, responsable CFDT du CHRU de Nancy. "On avait été scandalisé par ses propos. Il a vraiment eu un comportement qu'on peut qualifier d'irrespectueux et d'irresponsable à son niveau, à une époque où le personnel a besoin de soutien. Pas quelqu'un qui nous coule."

C'est comme si on nous disait : oui, oui vous êtes mobilisés à fond, vous vous investissez sans comptez mais n'oubliez pas surtout : vous êtes sur la sellette et après la crise, des têtes vont tomber. Non, c'est inentendable !

"On vit une telle situation où les agents sont tous en première ligne, ajoute la syndicaliste. C'est dur moralement, physiquement, psychologiquement et on vous met la tête dans l'eau en vous rappelant : n'oubliez pas que vous êtes dans l’œil du cyclone et qu'il y aura du nettoyage derrière. C'est indécent !"

La CGT s'était, elle aussi, émue des propos de l'ancien directeur général en parlant notamment de "mépris".