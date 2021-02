Le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine en visite à Tulle annonce une accélération de la vaccination

Le directeur de l'Agence Régionale de Santé promet plus de doses de vaccins dans les semaines qui viennent. Benoît Elleboode était à Tulle hier pour faire le point justement sur la campagne de vaccination. Et il l'assure, celle-ci va vraiment s'accélérer maintenant.

Benoît Elleboode fait la comparaison avec le vaccin contre la grippe. "Quand vous prenez le vaccin contre la grippe en une journée on a vacciné un million de personnes. Pour le vaccin Pfizer ou Moderna pour vacciner un million de personnes il a fallu un mois". Le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine en donne l'explication : la vaccination contre la grippe se fait par tous les praticiens, pharmaciens et généralistes. Pas la vaccination contre le covid qui ne peut se faire que dans des centres ad hoc.

50 000 doses d'AstraZénéca

Or ça va changer grâce à l'arrivée du vaccin AstraZénéca assure le directeur de l'ARS. Il l'a dit ce mardi en visitant le centre de vaccination du centre hospitalier de Tulle. Car ce vaccin, le dernier à ce jour autorisé par la Haute Autorité de Santé, peut se conserver plusieurs mois dans un simple frigo. Il peut donc facilement être employé par les pharmaciens et généralistes. Dont acte : à partir de mars les personnes entre 50 et 65 ans (l'AstraZénéca n'est pas homologué pour les plus âgés) pourront se faire ainsi vacciner. Les doses arrivent précise Benoît Elleboode. 25 000 flacons de 10 doses sont déjà livrés pour la région et 25 000 autres doivent l'être ce mercredi.

Plus de doses des autres vaccins

Parallèlement la vaccination des personnes plus âgées se poursuit au rythme de la livraison des doses. Il n'y a pas de problèmes de logistiques" assure Benoît Elleboode. C'est l'absence de doses seule qui limite l'ouverture de nouveaux créneaux de vaccination. Ce qui va là aussi s'accélérer assure le directeur. "Les livraisons de Pfizer c'est 50 000 doses livrées par semaine. A partir du mois de mars elles vont augmenter et passer à 80 000". 18 000 doses de Moderna ont également été reçues. Ce qui devrait doubler d'ici la fin du mois.