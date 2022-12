Le directeur du CH Laval "appréhende les fêtes de fin d'année"

L'hôpital de Laval toujours en tension, entre grippe, covid et bronchiolite, sans compter les fermetures des urgences certaines nuits. Une situation qui risque de se tendre dans les prochains jours à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est en tout cas ce que craignent la direction du centre hospitalier et l'Agence Régionale de Santé qui a déclenché le plan blanc dans l'ensemble des hôpitaux des Pays de la Loire, dont celui de Laval.

"Nous sommes encore dans une situation très critique", souligne Sébastien Tréguenard, le directeur du CH de Laval. "Cela signifie que l'hôpital de Laval, pour ce qui concerne, est saturé de patients. On a du mal à trouver de la place pour les patients qui sont en attente aux urgences et qui nécessitent d'être hospitalisés", remarque le directeur du site.

"On sait que les réunions familiales sont des moments où les gestes barrières ont tendance à s'estomper. L'appréhension des fêtes de fin d'année est bien présente et on espère pouvoir y faire face. Mais on a aussi besoin d'un geste citoyen de la part de la population en général pour éviter de surcharger inutilement les urgences", appelle Sébastien Tréguenard.

Actuellement, 40 patients sont contaminés par le Covid-19 et hospitalisés en Mayenne dont 2 en réanimation, selon les derniers chiffres de l'ARS. À cette occasion, l'Agence Régionale de Santé a déclenché le plan blanc au sein du centre hospitalier lavallois.