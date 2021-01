Le directeur général de l'hôpital d'Orléans parmi les premiers à se faire vacciner : "je montre l'exemple"

La campagne de vaccination contre le Covid-19 des professionnels de santé a débuté ce mercredi dans le Loiret, avec à la fois la vaccination des personnels de l'hôpital d'Orléans et celle des professionnels de santé libéraux, sous l'égide du CHRO, le centre hospitalier régional d'Orléans.

Près de 6000 doses de vaccin Pfizer BioNTech ont été livrées cette semaine, etle directeur général du CHRO, Olivier Boyer a été parmi les premiers à se faire injecter le vaccin, dans le centre de vaccination de Porte-Madeleine, dans le centre-ville d'Orléans, mercredi après-midi.

Je donne l'exemple"

"J'ai plus de 50 ans, et je suis dans les publics prioritaires en tant qu'hospitalier", indique Olivier Boyer, "je donne l'exemple". Rappelons que la vaccination n'a rien d'obligatoire, et se fait sur la base du volontariat y compris pour les soignants.

Le docteur Thierry Prazuck se fait vacciner, à Orléans - Crédit Stéphanie Rist

Le chef du service maladies infectieuses de l'hôpital d'Orléans, le docteur Thierry Prazuck, a lui aussi été vacciné dès mercredi contre le covid-19.

Les pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans, en plus des soignants et des résidents des Ehpad, font également partie des publics prioritaires pour se faire vacciner dans le Loiret, dès maintenant.