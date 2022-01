"Le don d'organes, c'est aussi pour les petits": une chanson pour Rémi, 11 ans, qui attend une greffe de cœur

Tout est parti d'une parodie. Sur son lit d'hôpital, entre les machines bruyantes, Rémi, un jeune Toulousain de 11 ans, a modifié les paroles de la célèbre chanson Ramenez la coupe à la maison du rappeur Vegedream pour en faire "Ramenez Rémi à la maison". Depuis dix mois, celui qui devrait être en sixième est en attente d'une greffe de cœur à l'hôpital Haut-Lévêque du CHU de Bordeaux. Après deux arrêts cardiaques dus à une malformation de naissance, il a été branché à une machine qui fait office d'organe vital. Pour lui rendre hommage, plusieurs artiste girondins ont composé une chanson, intitulée "Cœur battant", qui sort ce mercredi 12 janvier.

"Quand les infirmières m'ont entendu chanter, elles ont fait tout un truc pour appeler des chanteurs", explique Rémi, dans sa chambre d'hôpital décorée de posters et autres dessins. En réalité, les soignantes du service de cardiologie pédiatrique ont lancé un appel aux chanteurs sur le groupe Facebook Wanted Community Bordeaux. Plusieurs se sont manifestés et ont pris le projet à bras-le-corps, préférant abandonner la parodie de Vegedream pour une musique et des textes originaux. Les parents de Rémi ont d'ailleurs été sollicités pour écrire et chanter. "C'est une chaîne de solidarité qui s'est mise en place dans un temps record", explique Laetitia, la maman. "En moins d'un mois, la chanson a été écrite et enregistrée, et un clip a pu être tourné."

Les infirmières donnent de la voix

Mais la famille n'est pas la seule à avoir participé à la création de cette chanson. Les infirmières du service de cardiologie pédiatrique ont aussi écrit leur couplet, l'ont interprété en chœur et ont même pris part à l'enregistrement du clip. "On a posé des mots sur ce qu'on fait au quotidien pour tous les enfants", témoigne Karine, une infirmière du service. Avec ses collègues, elles veulent sensibiliser le grand public au don d'organes pédiatrique, chez les enfants. "La seule solution, c'est d'en parler, que les gens soient sensibilisés, et que le jour où le drame arrive, ils aient ce petit souvenir en se disant 'je souffre atrocement mais il y a d'autres enfants qui sont là et qui n'attendent que ça'." "Et c'est un peu ennuyant au bout d'un moment", enchaine Rémi, un sourire en coin.

Karine et Émilie, toutes les deux infirmières, ont participé à la chanson "Coeur battant" et au clip tourné à Haut-Lévêque. © Radio France - Bastien Munch

Ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte que les gens parlent en famille, autour d'une table, du don d'organes pédiatrique. David, le papa de Rémi

Cette sensibilisation est presque plus utile que pour le don d'organes chez l'adulte. "La difficulté de la décision est plus importante lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs et que cette décision incombe aux parents", explique Nadir Tafer, chef de l'unité anesthésie-réanimation. Laetitia, la mère de Rémi, y réfléchit beaucoup depuis mars 2021 et l'hospitalisation de son fils. "La disparition de son enfant, on n'y pense pas. On n'y pense jamais, et c'est tout à fait normal", admet-elle. "Mais le jour où il arrive un accident, on n'a pas ses capacités émotionnelles pour prendre ces décisions. Donc nous, comme on a été confrontés à ce type d'émotions, on se dit qu'il faut peut-être avoir la possibilité d'aborder le sujet de façon plus sereine, entre parents."

Les parents de Rémi habitent depuis mars 2021 dans la Maison des parents, sur le site du CHU Pellegrin. © Radio France - Bastien Munch

"Entre parents, mais aussi avec les enfants", complète son mari David. "Ils ont une vision des choses qui parfois est différente de la nôtre en étant adultes. Ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte que les gens parlent en famille, autour d'une table, du don d'organes pédiatrique."

Deux niveaux de lecture

De quatre artistes bordelais, le projet a essaimé et ils sont désormais une trentaine à avoir produit la musique, la plupart sont des Girondins. La petite troupe a aussi reçu l'aide d'Aldebert, célèbre chanteur pour enfants depuis plus de dix ans, qui a aidé à mettre en place un double niveau de lecture dans les paroles. "C'est l'art de trouver la formule qui fait mouche et qui va convenir à tout le monde", détaille Laurent Kebous, chanteur dans les groupes "Les Hurlements d'Léo" et "Tan2em". "Dans les textes, il faut être sensible sans être trop pesant, pouvoir évoquer des choses dures en restant poétique. Et le fait d'y avoir tous contribué, avec les parents et les soignants, ça nous a permis de doser la sensibilité et de comprendre ce que les uns et les autres pouvaient dire."

"D'un autre côté, on a appelé des interprètes qui travaillent beaucoup avec les enfants, comme Guillaume Aldebert, pour avoir des ambassadeurs pour parler de cette cause", explique Laurent Kebous. "Ensuite, on a ciselé un peu tout ça pour que le message passe crème. On aborde un sujet lourd mais on a fait une belle chanson." Un moyen aussi, pour les parents et les soignants, de se changer les idées, en attendant l'arrivée d'un cœur pour le jeune Rémi. Tous les bénéfices issus de la sortie du titre seront reversés à l'association Les Liens du cœur, qui soutient les enfants atteints de malformations cardiaques.