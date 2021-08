Le don du sang dans l'Yonne vous transporte en Asie

Au Cœur de l'été, L'établissement Français du sang (EFS) de Bourgogne-Franche-Comté propose aux donneurs de faire une bonne action dans une ambiance exotique. Les maisons du don choisissent une destination pour décorer leurs locaux et varier les collations. Dans l'Yonne, on fait escale en Asie.

Cette semaine, l'établissement Français du sang (EFS) dans l'Yonne fait voyager les donneurs en Asie. Chaque été, l'EFS de Bourgogne-Franche-Comté organise une animation pour renouveler l'expérience des donneurs grâce à une pause dépaysante dans un décor du bout du monde.

Un geste qui peut sauver une vie dans une ambiance dépaysante © Radio France - Thierry Boulant

Lampions, ombrelles et repas asiatique

A la Maison du don à Auxerre, des lampions pendent aux plafonds, des ombrelles sont posés un peu partout, des tableaux d'inspiration chinoise sont aussi accrochés aux murs. Les salles d'attente ou de prélèvements sont toutes décorées ainsi. La collation a aussi une saveur asiatique : nems, beignets de crevettes, riz cantonais, litchis, glaces exotiques...

Il ne manque que les baguettes pour la collation aux saveurs asiatiques. Les donneurs peuvent aussi demander un repas plus traditionnel s'ils ne sont pas sensibles à cette cuisine. © Radio France - Thierry Boulant

Des stocks de sang insuffisants

Cette animation de l'EFS est une façon d'attirer l'attention des donneurs dans cette période de vacances où les réserves de sang sont plus compliquées à maintenir à niveau. "Il y a un petit peu moins de dons en août, ça se ressent sur l'état de notre stock", explique le docteur Véronique Droin responsable des prélèvements de l’EFS dans l’Yonne, "nous devons avoir 12 à 14 jours de stocks de poches pour être sûr de pouvoir faire face au quotidien et à l'inattendu dans notre région et en ce moment nous sommes à 9 jours et demi".

Véronique Droin, responsable des prélèvements de l’EFS dans l’Yonne, invite les donneurs à venir faire une escale asiatique à Auxerre et Sens à la Maison du Don © Radio France - Thierry Boulant

Une façon de relancer l'intérêt des donneurs

Cette semaine "asiatique" un peu festive est une manière de faire parler du don du sang et de faire passer le message qu'on peut donner dans une ambiance dépaysante. "C'est une façon de dire à ceux qui n'ont jamais donné que c'est peut-être le moment de venir nous voir et aux habitués qui ont donné il y a plus de huit semaines, qu'on a toujours besoin d'eux" conclut Véronique Droin.

Vous pouvez donner votre sang les mardis, mercredis, vendredis et samedis à la maison du don d'Auxerre. Les lundis, mardis, vendredis et samedis à Sens. Pour cela, vous devez être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et se sentir en forme.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de l'EFS.