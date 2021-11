Le don du sang en Picardie impacté par le manque de personnel

C'est le seul site fixe pour donner son sang en Picardie, et il ferme parfois sans prévenir : à Amiens, la Maison du don fait encore face en novembre à un manque de personnel, qui l'oblige à garder portes closes certains jours ou à réduire les horaires d'ouverture sur d'autres. L'équipe médicale a d'ailleurs fait grève symboliquement cette semaine pour réclamer une revalorisation de leurs professions et davantage d'effectifs.

Manque d'attractivité

En parallèle d'une réduction des effectifs, les sites de prélèvement de sang font aussi face, notamment depuis la crise sanitaire, à la pénurie de soignants. "On a _des postes plus du tout attractifs par rapport à d'autres métiers de la santé_, explique Pierrick Pihan. On a des intérimaires qui ne souhaitent pas rester car ils trouvent des postes plus intéressants ailleurs. On a de grosses difficultés à recruter."

Certains postes sont à pourvoir depuis plusieurs mois et ne trouvent toujours pas preneurs. Cela se ressent sur les équipes en place, avec des changements de planning réguliers pour pallier le manque de bras : "le personnel sur place se retrouve mis à rude épreuve, on est tous un peu sur les rotules, conclut Pierrick Pihan. On veut que cette grève soit entendue, en espérant _avoir une revalorisation de salaire au moins à hauteur du Ségur de la santé_, qu'on soit reconnus comme un maillon tout aussi essentiel de la chaîne de santé."

Collectes annulées

"On est _contraints d'annuler parfois une à deux collectes par semaine en Picardie_, lance Pierrick Pihan, chargé de développer le don du sang sur le territoire. Parfois c'est à la dernière minute, car on a un arrêt de travail et plus les effectifs nécessaires." Pour chacune, la présence d'un médecin est indispensable.

Lorsque des collectes mobiles sont organisées pour aller au plus près de la population, il n'y a donc parfois plus assez de personnel pour maintenir la Maison du don ouverte. "Il nous manque 2 à 3 médecins, 3 à 4 infirmiers diplômés, précise Pierrick Pihan. Ça engendre un manque cruel de sang, ça nous empêche d'atteindre les objectifs fixés. Si on ne se dote pas rapidement des moyens nécessaires, _on va avoir beaucoup de mal à assurer l'auto-suffisance en produits sanguins_."