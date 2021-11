Le don du sang menacé en Normandie

Les syndicats de l'Etablissement français du sang (EFS) alertent sur les conditions de travail et les conséquences que cela peut avoir sur la distribution de sang. Un appel à la grève est lancé avec un rassemblement ce jeudi devant la maison du don à Bois-Guillaume (Seine-Maritime).

Cela fait un an que les syndicats de l'Etablissement français du sang alerte sur les conditions de travail de ses personnels qui se sentent les grands oubliés du Ségur de la santé.

Cette semaine, les syndicats de l'EFS (CFDT, FO et SNTS-CFE-CGC) ont déposé un préavis de grève qui court du 1er novembre au 5 novembre inclus dans toute la France. A Bois-Guillaume, dans la métropole de Rouen, la CFDT appelle à un rassemblement des personnel devant la maison du don ce jeudi entre 10h et 13h.

"Cela fait 13 ans que nos conventions collectives n'ont pas évoluées" souligne Bertrand Auger, technicien de laboratoire au sein de l'Etablissement français du sang et délégué régional de la CFDT Haust-de-France - Normandie.

D'après le syndicaliste, cela crée "un déficit d'attractivité pour l'EFS" qui compte 300 postes vacants dans toute la France. "Au début, on avait du mal à recruter des médecins et des infirmières, aujourd'hui cela touche des techniciens de laboratoires, des chauffeurs, tous les métiers sont concernés" assure Bertrand Auger.

Des collectes annulées faute de personnel

D'après le délégué syndical cette situation a des conséquences directes sur l'approvisionnement en sang pour les patients puisque "l'EFS lance des appels aux dons urgents pratiquement toute l'année mais d'un autre côté de nombreuses collectes sont annulées par manque de personnel".

Pour lui, il faut agir rapidement sur l'attractivité des métiers au sein de l'Etablissement français du sang en revalorisant les salaires notamment et en arrêtant les suppressions de postes.

La crainte des collectes privées

Mais derrière cette situation dégradée et le manque de réponse du ministère de la santé, ce que craint Bertrand Auger c'est que le don de sang ne se transforme en un marché lucratif. "On se pose la question de savoir si l'Etat veut vraiment conserver le don et le non-profit ou veut-il, à moyen terme, que ce soit des sociétés privées qui s'occupent de la collecte de sang en France" comme cela peut être le cas dans d'autres pays.

"On le craint et on se pose la question" conclut Bertrand Auger.