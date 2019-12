Donnez son sang pour sauver des vies

Le don du sang, ce geste simple sauve des vies et rend heureux. 46% des dons servent pour le traitement des cancers et maladies du sang ; 34% pour les interventions chirurgicales et 20% pour les transfusions médicales. La maison du don à Bordeaux Pellegrin est un espace innovant.

Bordeaux, France

Cette Maison du don est plus lumineuse, plus joyeuse grâce à un bel espace, elle incite à se sentir bien pour donner son sang, Innovadon se situe place Amélie Raba Léon à Bordeaux, arrêt Tram Pellegrin sur la ligne A. Sont installés, des fauteuils de prélèvements de nouvelle génération, connectés et dotés de ports USB, sur place aussi, une boîte à livres, et même des casques de réalité virtuelle sont proposés aux donneurs pour favoriser leur détente et leur permettre de s’évader.

Des fauteuils de prélèvements, connectés et dotés de ports USB, dans cette Maison du don, Hôpital Pellegrin Place Amélie Raba Léon, Camille Journet Directrice de la Communication et Laurent Orsini Copier

Camille Journet Directrice de la Communication et Laurent Orsini donneur universel © Radio France - Isabelle Wagner

Pour rappel, en France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à augmenter. En décembre, donnez de votre temps et de votre sang, pour que le stock de poches de sang soit optimum. Les produits sanguins labiles, issus des dons de sang, ont une durée de vie limitée. C’est pourquoi, pour répondre aux besoins des malades, la mobilisation des donneurs est nécessaire de manière régulière et continue.

Comment s'organise le don du sang lorsque vous êtes donneur, de votre prise de contact à la prise de sang, et après cet acte, où le personnel médical vous incite à vous restaurer, Laurent Orsini donneur universel Copier

L'Etablissement du sang français (ESF) vous informe sur le don du sang, du principe au bon déroulement, tout le monde est concerné. La Maison du don, Hôpital Pellegrin Place Amélie Raba Léon 33035 Bordeaux ligne A - arrêt Hôpital Pellegrin lignes 8, 11 et 41 réservé aux donneurs dons de sang sur ou sans rendez-vous : Du Lundi au Vendredi : 8h30 à 18h30 . Samedi : 9h à 13h. Dons de plasma, don de plaquettes sur rendez-vous : Du Lundi au Samedi à partir de 8h.