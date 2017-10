Le dossier de la maternité d'Oloron est maintenant sur le bureau de la ministre de la Santé

Le maire, Hervé Lucbéreilh, accompagné d'une délégation d'élus, a été reçu ce mercredi matin au ministère de la Santé pour plaider la cause de la maternité menacée de fermeture.

Le maire d'Oloron, Hervé Lucbéreilh, a comme prévu été reçu ce mercredi matin au ministère de la Santé. Il était accompagné des trois sénateurs des Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac, Denise Saint-Pée et Max Brisson, et du député Jean Lassalle.

La délégation a rencontré Yann Bubien, le directeur de cabinet d'Agnès Buzyn. Ils ont plaidé la cause de la maternité menacée de fermeture pendant une heure et demie.

À la sortie de la réunion, Hervé Lucbéreilh raconte : "nous lui avons dit que nous avons trouvé les médecins, mais le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que l'examen des candidatures des médecins se fait par les gens qui ont justement été nommés pour mettre en place le centre de périnatalité à la place de la maternité. Donc nous avons demandé qu'une autorité indépendante, autonome, nommée par le gouvernement puisse être mandatée pour organiser une réunion avec toutes les parties pour que nous puissions débattre tout à fait sereinement et paisiblement des candidatures. M Bubien nous a indiqué que c'est ce à quoi il allait s'atteler, dès cet après-midi. J'avais beaucoup d'espoir déjà en arrivant, cet espoir n'a pas été douché, la porte n'est pas fermée, on ne nous a pas dit que la maternité allait fermer. Mais je connais suffisamment les milieux politiques pour savoir qu'il faut être prudent. Et donc dans tous les cas, dès demain, nous préparerons les recours juridiques nécessaires si la décision devait être négative".

Le maire d'Oloron a rendez-vous demain avec un avocat ; celui qui s'était occupé de la maternité de Carhaix, dans le Finistère, qui avait réussi à éviter la fermeture.

