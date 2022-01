Le drive de dépistage Covid a ouvert ses portes au stade Marcel Picot

Pour faire face à la demande de tests de dépistage au Covid 19, la Métropole du Grand Nancy et les autorités sanitaires ont ouvert un drive tests au stade Marcel Picot à Tomblaine. Il permettra de soulager les laboratoires et pharmacies sursollicités depuis plusieurs semaines.

Le drive test du stade Marcel Picot qui ouvre ses portes ce lundi fait partie des nouveaux centres de dépistage annoncés par le Grand Nancy pour faire face à la situation de pandémie de Covid. Il est installé sur le parking que les joueurs professionnels de l'ASNL utilisent habituellement les soirs de match.

Dès l'entrée, un agent vous remet un formulaire à remplir, avant d'avancer lentement jusqu'au barnum blanc situé un peu plus loin. C'est là qu'un professionnel de santé, vêtu d'une combinaison blanche vous accueille un écouvillon à la main.

Rester au chaud dans sa voiture

En ce premier jour d'ouverture, il n'y a pas grand monde mais Thierry Pechey, infirmier libéral et responsable du drive, n'a aucun doute que ce nouveau service va attirer du monde dans les jours à venir "Pour nous, c'était évident d'installer le drive à cet endroit car il est complémentaire du centre de vaccination qui se trouve à proximité. Souvent les gens qui viennent se faire vacciner passent par le dépistage avant de recevoir leur vaccin pour être sûr de ne pas avoir été contaminé. Et la demande est encore forte, on le voit aujourd'hui, il suffit de se rendre devant un laboratoire ou une pharmacie pour voir des files d'attente de plus en plus longues. Le drive a l'avantage de rester au chaud dans sa voiture en attendant son résultat".

Le drive est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h © Radio France - Mohand Chibani

Les pharmacies et les les labos sont saturés

Parmi les quelques voitures présentes ce lundi matin, il y a celle de Pierre, un habitant de Ludres, venu avec sa fille Chloé qui présente tous les symptômes liés au Covid : "ma femme et moi avons appelé deux ou trois pharmacies pour obtenir un rendez-vous afin de faire tester notre fille mais leur calendrier est plein pour les deux jours à venir et quand nous avons entendu parler de ce drive, je suis venu directement, c'est vraiment pratique".

Un système de drive plus pratique

Philippe, papa de la petite Sophie est dans le même cas de figure. Sa fille se plaint de maux de tête et de ventre depuis deux jours mais impossible de trouver un rendez-vous en pharmacie. Il habite à deux pas du stade et a donc décidé de venir à pied au drive : "tous les labos et pharmacies sont saturés et on les sent un peu fatigués. Je trouve que ce système de drive est vraiment pratique d'autant plus qu'ici ils peuvent pratiquer des tests salivaires".

Pas de chance pour la petite Sophie, les tests salivaires ont en effet été autorisés mais ils n'étaient pas encore disponibles ce lundi. La petite fille aura donc droit à un écouvillon dans le nez.

Le drive de dépistage est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi jusqu'à 12h.