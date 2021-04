Le droit à l’euthanasie : "Il faut penser aux autres aussi" témoigne Dan, 69 ans

Une fin de vie "libre et choisie" : c'est ce jeudi que la proposition de Loi d'Olivier Falorni est débattue à l'Assemblée nationale, dans un climat que l'on présage déjà très tendu. Une journée est consacrée à la discussion sur le sujet de la fin de vie avant un vote qui n'est absolument pas acquis. En effet, comme à chaque fois sur ce sujet sensible, les députés se déchirent sur la proposition de loi. Pas moins de 3.000 amendements sont déposés (dont une grande partie par des députés Les Républicains) et devraient empêcher le vote du texte ce jeudi.

Cette proposition de loi présentée par Olivier Falorni, député de Charente Maritime prévoit que "toute personne capable et majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, provoquant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable", puisse demander une "assistance médicalisée active à mourir". Le député évoque une ultime liberté non encore accordée aux Français.

Une proposition de loi qui provoque de vives oppositions

Des lois antérieures autorisent déjà avec la sédation profonde pour soulager le patient. Cette fois, il pourrait aller plus loin en demandant une aide pour mourir. Selon le docteur Jean Marc Lapiana, fondateur et directeur de "La Maison", une structure de soins palliatifs implantée à Gardanne (Bouches-du-Rhône) avec 38 patients pour des soins de fin de vie, ce nouveau texte n'est pas opportun. Il serait préférable de bien faire appliquer les lois existantes sur les soins palliatifs. Selon un de ses principaux auteurs, le maire d'Antibes Jean Léonetti , ce sont "des lois d'accompagnement". "Elles prônent trois choses : "le non-abandon, la non-souffrance, et le non-acharnement thérapeutique». Le droit à l'euthanasie est en revanche déjà acquis en Belgique, en Suisse ou aux Pays-Bas. L'Espagne et le Portugal viennent également de légiférer en sa faveur.

Le témoignage d'un malade en fin de vie

C'est dans ce contexte que France Bleu Provence a rencontré Dan, 69 ans. Ce patient vit habituellement dans un appartement médicalisé à Toulon. Séropositif, il souffre d'une insuffisance rénale grave et une paralysie des membres inférieurs, la mort peut l'emporter à tout instant. Dan est soulagé depuis plusieurs semaines à "La Maison" à Gardanne. Malgré ses souffrances, Dan est opposé à cette proposition de loi sur la fin de vie. "Il faut penser aux autres aussi, à votre famille (...) Il y a des endroits comme ici où on nous protège, on nous conseille". Parfois, Dan reconnaît qu'il y a des moments où il a envie de partir "mais j'ai vite un pied au cul !". Mais si un jour "j'ai envie de partir, je sais bien que je serai bien avec cette équipe et je partirai heureux".