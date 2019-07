Le festival Garorock lance un appel sur Facebook après la déclaration d'un cas de rougeole

Le festival Garorock lance un appel à la prudence et à la vaccination ce mardi sur sa page Facebook, deux jours après la fin des concerts à Marmande. "Une personne atteinte de la rougeole était présente lors du festival", précise l'organisation.

Marmande, France

Attention si vous avez participé au festival Garorock le week-end dernier à Marmande. "Nous avons été informés qu’une personne atteinte de la rougeole était présente lors du festival Garorock", explique l'organisation du festival sur sa page Facebook. "La rougeole une maladie très contagieuse : 1 personne peut en contaminer 20", reprend le post.

L'organisation appelle les festivaliers à vérifier leur vaccination auprès de leur médecin traitant. "Une vaccination conduite dans les 72 heures après un contact peut permettre d’éviter de développer la maladie", est-il rappelé sur son post Facebook.

Le festival Garorock, dont la 23e édition se tenait à Marmande du 27 au 30 juin, a accueilli 130.000 spectateurs. Parmi les têtes d'affiches de 2019 : Bigflo et Oli, Angèle, Salut C'est Cool, Arnaud Rebotini, ou encore Christine and the Queens, Ben Harper...