Le filtrage des urgences maintenu au CHU de Clermont-Ferrand

Le chiffre peut paraître négligeable: les admissions ont baissé de 2,75% entre le 1er juin et le 31 août. Il est plus important si on ne tient compte que de la tranche de nuit et les week-end, lorsque le filtrage est en place; On passe alors à une baisse de 13%. Chaque soir, cela représente environ 15 patients en moins et une quarantaine en moins les samedi et dimanche. Au total, ce sont près d'un millier de patients en moins au cours des trois mois d'expérimentation.

ⓘ Publicité

Les patients qui ne souffrent que de petits bobos, qui peuvent attendre ou être pris en charge autrement, n'encombrent plus les urgences et les soignants ont plus de temps à consacrer aux malades. Un gain de temps qui se mesure: en trois mois, le premier contact médical a pu se faire 12% plus vite. Pour autant, les patients qui se présentent spontanément aux urgences ne sont pas tous refoulés, loin de là: 4 sur 5 ont été admis, les 20% restants ont été renvoyés vers le 15.

Un numéro qui aboutit au SAMU, chargé de trouver une solution pour ces urgences qui n'en sont pas tout à fait. Les Assistants de Régulation Médicale (ARM), ceux qui répondent au téléphone, ont traité 10 à 15% d'appels en plus. Une charge supportable, d'autant plus que le CHU a mis en place début septembre une formation pour disposer d'ARM supplémentaires dans un an.