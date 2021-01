Le flop de la vaccination à Alès, une salle, des personnels, des volontaires mais pas de vaccin

Le flop de la vaccination à Alès (Gard). La deuxième ville du département du Gard, qui a été validée par l'ARS et l'état, a dû renoncer à ouvrir les portes d'une salle dédiée près du stade Pibarot par faute de vaccin. Le président d'Alès Agglo, Christophe Rivenq (vous l'avez entendu sur France Bleu Gard Lozèrece mercredi) a très mal pris la chose d'autant qu'il a été prévenu la veille pour le matin. Du coup, quelques dizaines de candidats (ils étaient potentiellement 2640 inscrits) qui n'ont pas été avisés se sont déplacés pour rien.

C'est comme ça en France, il manque toujours quelque chose

Comme une très mauvaise pièce. Les décors sont là, les sièges pour patienter, les boxes, le personnel mais manque l'acteur principal le vaccin. Le dispositif aurait pu permettre 120 vaccinations/jour, (avec une montée en puissance du double), 70 infirmiers étaient mobilisables et une vingtaine de médecins. "Pas l’ombre d'un vaccin, c'est incroyable, c'est scandaleux", le sentiment majoritaire de quelques dizaines de volontaires ont fait la route "jusqu'à 40 Kilomètres" pour rien.

Vaccinez-vous, vaccinez-vous qu'ils disaient

Pour emprunter à la trivialité et à la bande dessinée (les légionnaires romains d'Astérix et Obélix), alors qu'on enregistrait une certaine méfiance des français pour le vaccin, ils ont fini par être convaincus, à Alès et ailleurs. "La mesure est comble", dit celui-ci, "on nous pousse à nous vacciner et quand on vient, il n'y a rien". Même déception chez les personnels mobilisés qui en prime sont bien dans l'incapacité de dire "quand ils pourront enfin vacciner".

Médecins, infirmières et infirmiers mobilisés pour vacciner la population, reste plus qu'à fournir le vaccin. © Radio France - Ludovic Labastrou

Rendez-vous pris au centre de vaccination d'Alès mais pas de vaccin de disponible. © Radio France - Ludovic Labastrou