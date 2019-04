Le fonds de dotation du CHRU de Tours a permis de financer 11 projets innovants en 2018

Indre-et-Loire, France

Le Mécénat prend une place de plus en plus importante, à l'hôpital de Tours, un établissement qui dispose pourtant d'un budget de 670 millions d'euros. Un fond de dotation du CHRU a été lancé il y a un peu plus de 2 ans. En 2018, il a récupéré 360 000 euros grâce à environ un millier de donateurs, parmi lesquels 90% de particuliers. "_Généralement, les gens donnent 10 à 40 euros. C'est vraiment un geste pour remercier les équipes_. Il y a aussi des gens qui veulent s'investir pour leur hôpital et soutenir des projets qui ont un vrai projet pour leur territoire"

"Tous les projets portés par le fond de dotation sont des projets innovants qui, à ce titre, n'ont pas encore de crédits hospitaliers dédiés. Du coup, ils n'auraient pas pu être financés par d'autres biais que la générosité des particuliers, des associations et des entreprises du territoire". Elodie Gaspard, la responsable du fond de dotation

Cet argent a servi à financer plus d'une dizaine de projets innovants, comme du sport adapté pour les patients hospitalisés en psychiatrie, des plafonds anti-stress dans des blocs opératoires, un nouvel appareil de radiographie à l'hôpital pédiatrique Clocheville.

L'objectif est de récolter environ 300 000 euros par an pour des soins de support (sports, musicothérapie), des équipements médicaux innovants ou le réaménagement d'espaces d'accueils.