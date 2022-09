Le Fonds Nominoë récolte des dons pour améliorer "la santé des Bretons"

Présentation du Fonds Nominoë qui récolte de l'argent depuis 2014 pour réaliser des projets pour le CHU de Rennes et ses patients.

Le Fonds Nominoë est un fond de dotation du CHU de Rennes qui, depuis son lancement en 2014, a rassemblé 5000 donateurs et financé une quinzaine d'actions pour les malades et leurs proches. Le professeur Yannick Malledant, médecin en réanimation au CHU de Rennes et administrateur du Fonds Nominoë.

France Bleu Armorique : Ce sera difficile de citer toutes les belles réalisations que vous avez fait déjà en huit ans avec ce fonds Nominoë. On peut parler quand même citer la création de maisons de parents pour accueillir les familles d'enfants hospitalisés. Il y a aussi l'achat de 30 casques de réalité virtuelle pour mieux vivre un soin douloureux ou stressant. Et puis des deux triporteurs qui permettent à des personnes âgées de faire des balades à Rennes. Déjà, vous êtes fiers, j'imagine, de toutes ces belles actions?

Yannick Malledant : Absolument. On est fiers parce que c'est une belle réussite quand même. Au départ, c'est une aventure assez improbable en 2014 de faire rencontrer deux mondes qui naviguaient un peu en parallèle: le monde de la santé et le monde entrepreneurial. Alors c'est à partir d'accointances personnelles qu'a jailli l'idée, qui était assez originale en France à l'époque, de créer ce fonds de dotation entre le monde de la santé et le monde de l'entreprise dans un seul et unique objectif. C'est la santé des Bretons.

Ce genre de Fonds n'existait pas en France...

Non, c'est une initiative assez originale qui est un peu issue de ce qui se passe dans le monde anglo saxon. C'est très pratiqué en Amérique, que ce soit au Canada, aux États-Unis. Mais voilà, depuis, on a fait des petits, même dans la région. Mais c'est quelque chose qui, au départ, était très, très particulier.

Expliquez nous comment ça fonctionne. Qui sont les donateurs du fonds Nominoë?

Il y a d'abord des entreprises, qui sont au nombre de 250. Mais il y a 5000 donateurs et il n'y a pas de hiérarchie à avoir entre le grand donateur et le petit donateur, parce que toutes les actions sont extrêmement variées. Et tout ça, ça marche parce qu'on se rend compte que chacun est concentré quelque part sur soi, sa propre santé ou la santé de ses proches. Et donc, c'est un fonds qui permet d'améliorer la santé des Bretons, mais également de l'environnement, que soient les proches ou que ce soient les soignants.

Ce sont des donateurs bretons?

Oui, on est un peu, excusez nous, régionaliste dans l'affaire. C'est pour la santé des bretons par les bretons.

Donc tout le monde peut donner?

Absolument. Il y a un site, le fonds Nominoë.

Le fonds Nominoë existe depuis 2014 et a récolté depuis 5,5 millions d'euros en huit années. Ça paraît extraordinaire. Pour quels types de projets?

Oui, absolument. 5,5 millions d'euros. Huit ans, c'est l'âge de raison. Et on a eu raison d'avoir raison puisque on voit et vous avez cité la première réalisation qui est très emblématique, c'est la maison des parents. C'est à dire que lorsqu'un enfant est hospitalisé, souvent des semaines, parce que c'est des pathologies lourdes comme des leucémies, des cancers. Quelle plus belle action alors que de permettre à sa famille, ses proches de rester à côté. Cela draine des enfants qui viennent de toute la région. Il y a des bénéfices pour les enfants vous l'imaginez, pour les parents qui peuvent avoir une cooptation permanente et des bénéfices aussi pour les soignants parce que cela facilite le relationnel. Donc voilà typiquement une action. Et puis, comme je le dis souvent, on n'est pas là pour faire une sécurité sociale bis. Ce sont des choses qui ne sont pas financées par l'assurance maladie. L'Assurance maladie fait fonctionner le CHU par ailleurs, mais ça, c'est des actions plus dans le confort ou dans l'innovation.

Comment vous choisissez les projets? On peut parfois vous les proposer?

Absolument. Il y a trois, trois origines. D'abord, il y a le brainstorming que sont les administrateurs eux mêmes. On est une douzaine qui s'appuie sur un conseil scientifique qui, lui, est basé sur des médecins du CHU qui vont même lancer des appels à projets pour tout le personnel du CHU. Que vous soyez chef de service ou soignante, vous avez une idée, venez nous la présenter. Si elle est bonne, on la soutiendra, on vous aidera et on la fera passer. Et il y a comme ça des actions qui sont typiquement parties de gens de terrain. On cite souvent cette action emblématique de gens qui sont privés de l'usage de la parole et des membres. C'est une aide soignante qui a eu l'idée d'avoir un connecteur qui leur permet, par le regard, de communiquer avec leurs proches et les soignants. Donc, formidable idée formidablement soutenue.