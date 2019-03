Pénurie de médecin au Fontanil-Cornillon. Le village isérois de près de 3.000 habitants n'a plus qu'un seul praticien depuis deux ans. Une galère pour les habitants qui doivent prendre des rendez-vous dans d'autres communes. La mairie appelle à l'aide pour trouver un nouveau docteur.

Fontanil-Cornillon, France

Il y a deux ans, le docteur Leclercq prenait sa retraite. Depuis, le docteur Kosacki est seule pour assurer toutes les consultations au Fontanil-Cornillon (Isère). "Un médecin pour 3.000 personnes, plus les 100 résidents de la maison de retraite, c'est impensable", constate le maire Stéphane Dupont-Ferrier.

Un gros investissement

La mairie n'a pas hésité à investir drastiquement, dans l'espoir d'attirer de nouveaux praticiens. "Nous avons financé la construction de trois nouveaux cabinets près de l'arrêt de tramway", explique le maire, "c'est un investissement de 200.000 euros pour la construction des locaux et environ _180.000 pour l'aménagement_. Pour une petite commune comme la nôtre c'est conséquent."

Pourtant, cela ne suffit pas à faire venir un médecin pour alléger la charge du docteur Kosacki. À près de 60 ans, elle envisage de prendre sa retraite "pas avant deux ou trois ans", ce qui inquiète d'autant plus la municipalité. De leur côté, les habitants sont nombreux à prendre déjà des rendez-vous dans les villes voisines de Saint-Égrève et de Voreppe. En désespoir de cause, la commune envisage de faire appel à l'émission de TF1 "SOS Villages" qui lui avait déjà permis de retrouver un boucher il y a cinq ans.