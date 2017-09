Le forfait hospitalier va augmenter

La ministre de la Santé a annoncé ce mardi une hausse du forfait hospitalier, aujourd’hui fixé à 18 euros par jour et pris en charge par les mutuelles, pour "rattraper l'inflation". Le président de la Mutualité française prévient : les cotisations des Français risquent d'augmenter en conséquence.

Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a annoncé ce mardi sur BFM-TV et RMC que le forfait hospitalier (c'est-à-dire les frais de séjour) augmenterait, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qu'elle présentera jeudi. Ce forfait, dont le montant est inchangé depuis 2010, est aujourd'hui de 18 euros par jour.

"Il y aura une augmentation du forfait hospitalier", annonce Agnès Buzyn, ministre de la Santé sur BFMTV et RMC pic.twitter.com/P9w8leTnIu — BFMTV (@BFMTV) September 26, 2017

Il s'agit de "rattraper l'inflation", a expliqué la ministre, qui a refusé de confirmer que cette hausse serait de deux euros, comme l'a avancé le Journal du dimanche. Agnès Buzyn qui insiste sur le fait que ce forfait hospitalier "est payé par les mutuelles, ce ne sont pas les Français qui le paient".

Si les dépenses des mutuelles augmentent, "on augmente les dépenses des Français"

Sauf que le président de la Mutualité Française, Thierry Beaudet, rappelle au contraire que "les mutuelles, ce sont les Français qui les paient. Quand on augmente les dépenses des mutuelles, on augmente les dépenses des Français", à savoir leurs cotisations. Il chiffre le coût de la mesure à 180 millions d'euros "pour l'ensemble des complémentaires". Le gouvernement "continue d'appliquer les recettes du passé: faire financer par les mutuelles ce que la Sécu n'arrive plus à prendre en charge".

La mesure ne passe pas non plus auprès des usagers. La branche limousine de France Asso Santé, fédération d'associations d'usagers, a d'ailleurs déjà réagi, en estimant que cette hausse va pousser les patients à moins se soigner.