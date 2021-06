Le "forfait psy" pour les enfants et adolescents affectés par l'épidémie est "opérationnel"

Il se faisait attendre. Le "forfait psy", promis mi-avril par Emmanuel Macron lors d'une visite sur ce thème à Reims (Champagne-Ardenne), prévu pour la fin mai, est désormais "opérationnel", a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Il s'agit d'un remboursement de dix séances pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans souffrant de troubles psychiques légers à modérés depuis le début de la crise épidémique, comme d'anxiété ou d'insomnie. Les enfants présentant des troubles plus sévères pourront eux être orientés "vers une prise en charge plus adéquate (psychiatre ou service spécialisé)", a ajouté a direction de la sécurité sociale.

Comment faire pour en bénéficier ?

Avant de prendre rendez-vous pour votre enfant, il vous faut l'ordonnance d'un médecin (généraliste, pédiatre, médecin scolaire, hospitalier ou de protection maternelle et infantile). Vous trouverez ensuite dans un annuaire en ligne les coordonnées des psychologues partenaires. La première séance est un entretien de 45 minutes. Un bilan pour déterminer les besoins du jeune patient, avec le remboursement dernière de maximum neuf séances de 30 minutes - la première comptant dans les dix prévues par le dispositif.

L'ordonnance doit être délivrée avant le 31 octobre 2021, et les consultations réalisées avant le 31 janvier 2022. Sur place, pas besoin d'avancer les frais : tout est pris en charge par l'Assurance Maladie. Une réponse à la détresse psychologique provoquée par le confinement. Le recours aux urgences pédiatriques ont augmenté en moyenne de 40% depuis le début de la crise, a affirmé mi-avril le chef de l'État.

Des psys boycottent l'initiative

Le dispositif débute avec deux semaines de retard, faute de volontaires à la fin mai, d'après le gouvernement. Des psychologues dénoncent un "effet d'annonce", des temps de séances insuffisants pour prendre en charge correctement les plus jeunes. Pour eux, une vraie consultation dure entre 45 minutes et 1 heure.

Ils dénoncent également la faible rémunération prévue par le gouvernement : 22 euros la séance. Soit, en enlevant les charges propres aux libéraux, l'équivalent d'un salaire horaire en dessous du SMIC.