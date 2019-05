Finistère : le conseil départemental dévoile le futur Centre national des phares à Brest

On en sait un peu plus sur le futur Centre national des phares qui ouvrira en 2021, sur le port de commerce de Brest. L'ancienne criée, sur le Premier éperon, sera rénovée avec des espaces vitrés, un immense escalier et une vue sur la rade. Les travaux démarrent cet automne.