Saint-Ouen : l'AP-HP dévoile l'architecte retenu pour la construction du futur grand hôpital

crédits : RPBW, rendering by Artefactory

C'est une étape décisive qui vient d'être franchie dans le dossier du futur CHU de Saint-Ouen. L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a dévoilé, ce vendredi 5 mars 2021, le projet architectural retenu pour construire ce campus hospitalo-universitaire prévu en 2028 dans cette ville de Seine-Saint-Denis.

Un projet évoqué depuis 10 ans

"Le concours de maîtrise d’œuvre pour la conception du futur grand hôpital à Saint-Ouen, lancé en juillet 2019, a abouti à un avis unanime du jury en faveur du projet du groupement dont Renzo Piano Building Workshop est le mandataire, associé à Brunet Saunier Architectes, Ingerop Conseil et Ingénierie et SLETEC Ingénierie, qui va permettre d’engager les négociations entre l’AP-HP et cette équipe sur les termes du marché", explique l'AP-HP, dans un communiqué.

Le jury a particulièrement apprécié "la réponse apportée aux besoins des équipes hospitalières, ainsi que la capacité d’évolutivité du bâtiment". Ses membres ont également mis en avant "le développement des usages possibles en toiture-terrasse et la prise en compte du bien-être des patients et de la qualité de vie au travail". Enfin, le jury a insisté sur la large place donnée à la végétalisation qui offrira, rue Farcot, une "forêt urbaine" ouverte sur la ville.

Un CHU qui divise

Le nom de l'établissement hospitalier est également arrêté officiellement. Le "CHU Saint-Ouen Grand Hôpital Nord" sera construit sur l'ancien site de PSA dans la ville et accueillera 12.500 étudiants en plus des 5.700 emplois prévus. L'AP-HP rappelle qu'il s'agit du plus important projet de construction de l'Assistance depuis 20 ans.

Ce campus hospitalo-universitaire, un projet évoqué depuis une dizaine d'années, sera l'aboutissement de la fusion de deux hôpitaux : Bichat à Paris (18e) et Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine). Plusieurs soignants et élus dénoncent ce projet qui entraînerait la suppression de 300 lits à terme, un non-sens selon eux, au regard de la crise sanitaire que le pays traverse.

Un conseil municipal extraordinaire à ce sujet était organisé lundi à Saint-Ouen, en présence notamment du directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch et du préfet de la Seine-Saint-Denis.