Le futur de la métallurgie en discussion à Grenoble : "L'enjeu sera de faire des matériaux plus vertueux"

L'Isère est l'un des berceaux de la métallurgie en France...

Yannick Champion, chercheur au CNRS et directeur du laboratoire "SIMAP" (Science et ingénierie des matériaux et procédés) - Déjà quand on regarde au niveau académique, on est un site où la métallurgie est très présente ; le laboratoire SIMAP réalise à peu près 70% de travaux sur les matériaux métalliques. Mais historiquement au XIXe siècle, la papeterie avait besoin de beaucoup d’eau. Au moment de l’invention de la dynamo, Aristide Bergès a eu l’idée de faire de l’électricité ; et avec l’électricité on peut faire de l’aluminium, puisque ça passe par l’électrolyse. Tout cela s’est beaucoup développé parce qu'il y avait cette ressource énergétique avec les barrages, donc la vallée s'est beaucoup orientée vers la chimie et la métallurgie

ⓘ Publicité

Le terme "métallurgie" est un terme peut-être un peu vieillot... mais en réalité la métallurgie, on va en avoir besoin dans les années qui viennent. Quels sont les grands enjeux ?

Effectivement la métallurgie, c’est 5 000 ans d’histoire ! Mais en fait les métaux sont partout, parfois on a un peu tendance à l’oublier : dans nos smartphones il y a des composants électroniques où il faut faire passer l’électricité, on en a dans la cuisine avec les micro-ondes, etc. Et puis il y a toutes les structures, les avions, les bateaux, les voitures, etc. L'enjeu ça va être de faire des matériaux plus vertueux : on a besoin de quantités massives par exemple pour faire les avions, les voitures, mais on a aussi besoin de matériaux 'critiques' pour faire des composants - des 'terres rares', des métaux précieux difficiles à extraire, parfois avec des problèmes géopolitiques. Donc les enjeux vont être de fabriquer des matériaux avec des propriétés similaires, mais plus simples, plus faciles à recycler.

Et dans ce domaine, la recherche est très importante...

Oui parce qu'on va faire face à des nouveaux composants. Ce que l'on cherche ce sont les mêmes propriétés que celles qui existent, voire mieux adaptées, mais avec des nouveaux alliages - clairement faire de la rupture.

Il y a la question du recyclage aussi.

On essaie d'intégrer la notion de ce que l'on appelle la "recyclabilité", c’est-à-dire de rendre un alliage recyclable. Envisager le recyclage comme une des propriétés que va avoir l’alliage. Et ça, c'est intégré dans la conception du de l'alliage. Ce sont des idées que l'on développe dans les laboratoires de recherche.