Rouen, France

Le mercredi 25 avril 2018, le futur débarque à France Bleu Normandie ! Venez vivre une expérience unique en partenariat avec La boîte à outils numériques® et l'agence de communication neo digital. Toute la journée, de 9h à 18h, vous pourrez expérimenter les innovations qui changent et changeront notre monde.

La boîte à outils numériques® est un outil pédagogique hors norme. Ce grand container comprend plus de 20 technologies innovantes, pas moins de 200 cas d’usages. Cet outil permet à tous, grands et petits, de découvrir ce qui fera le monde de demain. Vous expérimenterez l’impression 3D, le scan 3D, les robots, la réalité virtuelle ou encore la réalité mixte. Vous découvrirez aussi ce que seront les jeux vidéo, la domotique, la ville connectée, la e-santé dans les années qui viennent.

Plongez dans le futur avec France Bleu Normandie

Qu'est-ce que la réalité augmentée ?

Comment fonctionne la réalité virtuelle ?

Qu'est-ce que la e-santé va changer pour moi ?

Vous vous posez ces questions et vous aimeriez avoir une réponse ? DécouvrezLa boîte à outils numériques®. Mercredi 25 avril, elle sera stationnée devant France Bleu Normandie à Rouen.

Le container peut accueillir 8 personnes en même temps. Des séances de 45 mn sont organisées pour que les visiteurs puissent découvrir les nouvelles technologies en toute sérénité.

Les auditeurs de France Bleu Normandie sont invités à participer aux séances ! Pour y avoir accès, inscrivez-vous à la séance qui vous intéresse avec le formulaire ci-dessous. Attention : les places sont limitées et les premiers inscrits seront les premiers servis !

En savoir plus