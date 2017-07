Le Gardois Adrien Mas sera-t-il le nouveau Ninja Warrior ?

Arrivé en finale du jeu télévisé de TF1 "Ninja Warrior" ce vendredi, Adrien Mas n'est pas un candidat comme les autres. Enfant, une maladie orpheline l'a cloué dans un fauteuil roulant. Devenu coach sportif, il tient enfin sa revanche sur la maladie.

Et si le Gard était une terre de Ninja ? C'est ce que va tenter de prouver Adrien Mas, arrivé en finale du célèbre jeu de TF1 "Ninja Warrior" ce vendredi.

Parmi les épreuves de ce parcours infernal, il est passé par le rouleau compresseur, les anneaux auxquels il faut se balancer, la poutre inversée... de quoi mobiliser toute la force de ce jeune coach sportif.

Mais Adrien n'est pas un candidat comme les autres, enfant, une ostéochondrite à la hanche a entraîné la nécrose de son fémur. A l'âge de 6 ans, le jeune gardois est cloué à son fauteuil roulant par cette maladie orpheline, en France ils sont alors deux dans ce cas.

Du fauteuil aux vestiaires

Opéré à l’hôpital de Montpellier, le petit garçon passe ensuite par la rééducation et les béquilles, avant de pouvoir reprendre le sport peu à peu. Passé depuis par la boxe, et le street workout, Adrien est maintenant diplômé du CREPS de Montpellier, et se consacre au coaching sportif.

Tournée en avril, l'émission lui a permis de faire passer son message d'espoir auprès des malades, il nous raconte les conditions de tournage :

Pour suivre la performance de ce jeune gardois de Saint-Gervasy, rendez-vous vendredi soir 20h sur TF1 pour suivre "Ninja Warrior"