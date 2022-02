Le gaz hilarant ne fait pas rire François Courdil, candidat LR aux législatives dans le Gard

Plus de 500 bouteilles de protoxyde d'azote sont ramassées à Nîmes chaque semaine selon François Courdil, adjoint, délégué à la politique de la ville et aux centres sociaux. Un fléau que dénonce le candidat LR aux législatives sur la sixième circonscription du Gard.

"C'est un fléau pour notre jeunesse" lance François Courdil, adjoint à la ville de Nîmes et délégué à la politique de la ville et aux centres sociaux. Selon lui, près de 700 bouteilles de protoxyde d'azote ont été collectées sur la voie publique à Nîmes entre le 12 et le 18 février dernier. "C'est un chiffre qui ne cesse de croître. En moyenne, ce sont plus de 500 bouteilles qui sont collectées toutes les semaines dans la ville" affirme t-il. Au départ, ce produit, vendu sous la forme de cartouches pour les siphons de chantilly, était commercialisé de manière alimentaire. Mais depuis quelques mois, certains s’amusent avec ce gaz qui, une fois inhalé, provoque un effet euphorisant.

Il y a des conséquences désastreuses. Elles vont des troubles neurologiques aux risques cardiovasculaires et elles engendrent de lourdes lésions cérébrales ainsi que des pertes d'équilibre - François Courdil

Candidat LR aux législatives de juin prochain sur la sixième circonscription du Gard, François Courdil met également en avant les dégâts que la consommation de ce gaz hilarant peut provoquer sur l'environnement. "Le protoxyde d'azote est un des gaz qui attaque le plus la couche d'ozone. Recycler ces bouteilles, c'est un coût pour la collectivité" dit-il. Selon lui, leur vente doit être encadrée. "Si je suis élu député, je m'engage à légiférer sur ce sujet" conclut-il.