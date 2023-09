Le gaz hilarant pour soigner la dépression ? Des chercheurs tourangeaux prouvent un lien

Et si le gaz hilarant était l'antidépresseur du futur ? Une équipe de chercheurs du CHU de Tours, et de l'unité Inserm "Imagerie et cerveau" de l'université de Tours, vient de montrer pour la première fois que le MEOPA, un gaz médical à base de protoxyde d'azote (le protoxyde d'azote étant surnommé gaz hilarant), pouvait modifier rapidement les connexions dans le cerveau des patients dépressifs, et donc améliorer considérablement leur qualité de vie. Ses travaux ont été publiés dans la revue Molecular Psychiatry.

ⓘ Publicité

On connaissait déjà l'utilité du MEOPA dans le traitement de la douleur, lors des accouchements notamment, mais là il s'agit d'une véritable avancée pour les dépressions, notamment les dépressions résistantes, c'est-à-dire toutes celles qui résistent aux antidépresseurs classiques.

Thomas Desmidt est celui qui a mené cette étude. Il est professeur de psychiatrie et chercheur à l'Inserm rattaché à l'université de Tours. Il a donc notamment prouvé qu'une heure d'exposition à ce gaz pouvait rapidement soulager les symptômes dépressifs pendant au moins deux semaines chez certaines participantes à l'essai clinique.

"Les pensées dépressives étaient comme arrêtées"

"A peu près la moitié des participantes ont un vrai effet clinique très évident. Elles nous disaient qu'elles avaient le sentiment, pour la première fois depuis souvent bien longtemps, que ça arrêtait de tourner en permanence dans leur tête, que l'envahissement dépressif et les pensées dépressives étaient comme arrêtés, comme coupés" détaille-t-il.

Cela pourrait ainsi révolutionner le traitement de la dépression. "On est là dans un produit qui est un antidépresseur de nouvelle génération, c'est-à-dire les antidépresseurs d'action rapide. Les antidépresseurs conventionnels, comme le Prozac par exemple, a un effet souvent retardé, d'un mois minimum. Dans la recherche sur la dépression, on s'attache donc à développer des antidépresseurs qui ont une action quasi immédiate ou en tout cas dans les heures ou dans les jours qui suivent. Probablement que le MEOPA pourrait avoir sa place en deuxième ligne, voire en première ligne dans certaines indications, avant d'arriver à des stratégies plus invasives ou des neurostimulations plus à risque de complications".

Il ne s'agit pas du protoxyde d'azote à visée récréative

Attention, rien à voir avec le protoxyde d'azote détourné par de nombreux jeunes, utilisé, pur, dans un cadre festif, et qui peut causer de graves dommages neurologiques, il ne s'agit pas du même produit. D'autres études sont en cours, toujours menés par l'équipe du CHU de Tours, pour démontrer encore davantage les effets du MEOPA sur la dépression.