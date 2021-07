Axel Kahn, généticien et ancien président de la Ligue nationale contre le cancer, est mort

La Ligue contre le cancer annonce ce mardi 6 juillet la mort de son ancien président, Axel Kahn à l'âge de 76 ans. Natif du Petit-Pressigny (Indre-et-Loire), médecin, généticien et essayiste, Axel Kahn avait lui-même pris l’initiative d’annoncer qu'il était atteint d'un cancer incurable, le 11 mai, dans un communiqué. Il avait ensuite accordé une série d’entretiens, dans lesquels il faisait part de sa sérénité face à la mort. "C'est un combat qui est personnel, totalement personnel, que je vais mener seul", avait-il notamment confié sur France Inter, le 17 mai. "Mais puisqu'il me reste, je ne sais pas combien de temps, mais un peu de temps, je vais essayer d'optimiser ce temps qu'il me reste."

"La Ligue contre le cancer continuera à porter les différents sujets qu'il a porté"

"La Ligue contre le cancer est en deuil, je perds un ami", a réagi ce mardi sur franceinfo le professeur Daniel Nizri qui assurait l'intérim de la présidence de la Ligue contre le cancer depuis le retrait d'Axel Kahn il y a quelques semaines. Le médecin généticien et essayiste était "quelqu'un que je ne connaissais pas encore il y a deux ans mais que j'ai découvert et dont je suis au fur et à mesure devenu très proche jusque dans les derniers moments", a-t-il ajouté.

Axel Kahn "a mis la barre très haut", et "la Ligue continuera à porter les différents sujets qu'il a porté" a promis Daniel Nizri, à savoir "les acquis des plans cancers", "l'accompagnement des patients", "le soutien à la recherche et son dernier combat, les douleurs associées au cancer".