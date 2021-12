Le gérant d'une discothèque en Mayenne : "nous sommes les bêtes noires du Covid"

Les boîtes de nuit à nouveau fermées face à la hausse des cas de Covid-19 : c'est l'annonce surprise ce lundi du Premier ministre, Jean Castex.

La mesure entrera en vigueur ce vendredi 10 décembre pour quatre semaines. Samuel Samoyau, le gérant de La Baie des Anges, à La Pallu, dans le nord du département, dénonce une mesure injuste : "on est les bêtes noires du Covid. Les bars de nuit restent ouverts et pourquoi nous on doit fermer ? On va perdre toutes les grosses fêtes de fin d'année comme la Saint-Sylvestre. Depuis la réouverture en septembre, ça marchait bien et là on va repartir encore de zéro".

Ses collègues du C2 à Ménil, dans le Sud-Mayenne, n'arrivent pas non plus à le croire, "nous sommes peu de choses pour ce gouvernement" dénoncent-ils sur Facebook.

Jean Castex promet un accompagnement économique pour soutenir les discothèques pendant la période de fermeture.